كاتب وصحافي عراقي: التوجه السعودي السلبي حيال العراق لم يتغير

وقال الجبوري في مقال نشر في موقع العهد الاخباري اللبناني التابع لحزب الله، ان 'المواقف السياسية الرسمية السعودية كانت سلبية حيال العراق الي ابعد الحدود وان حدث تغيير جزئي في هذه المواقف الا ان التوجه السلبي السعودي اتجاه العراق لم يتغير' .

واضاف 'ففي الوقت الذي اسقطت الكثير من الدول الاجنبية والعربية ديونها عن العراق، بقيت الرياض متمسكة بكل قرش لها في ذمة بغداد، بصرف النظر عن الظروف والملابسات التي احاطت بتلك الديون، واكثر من ذلك، كانت تضغط علي بعض شقيقاتها الخليجيات لتبني نفس الموقف السلبي المتصلب، ولم تبادر الرياض الي تفعيل علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد، وبقيت ابواب السفارة السعودية في بغداد موصدة حتي وقت قصير، الي ان بعثت ضابط استخبارات سابق هو، ثامر السبهان ليتولي ادارة بعثتها الدبلوماسية في بغداد، ولم يكن وجوده مفيدا بالمطلق، وحينما انعقدت القمة العربية ببغداد، في ربيع عام 2012، اكتفت الرياض ومعها الدوحة، بارسال ممثلين عنهما بدرجة مدير عام لحضور القمة، وكانت تلك اشارة واضحة علي السعي لافشال اي توجه لانفتاح العراق علي محيطه العربي والمجتمع الدولي والعكس'.

واكد الكاتب والصحافي العراقي في مقاله الذي حمل عنوان (ملاحظات واثارات علي زيارة الوفد الاعلامي السعودي للعراق)، 'لعل عملية رصد ومسح سريع لابرز الصحف المحلية والدولية السعودية، ومن دون تحديد فترة زمنية معينة، تتيح لنا الاطلاع علي عدد لا يستهان به من العناوين والمانشيتات العريضة، التي تنطوي علي رسائل سلبية واضحة تجاه العراق، فطيلة اعوام عديدة، وربما حتي الان، تحفل الصحف ووسائل الاعلام السعودية المرئية والالكترونية، بمفردات من قبيل 'المقاومة'، والمقصود بها الجماعات الارهابية المسلحة، و'الصفويون' و 'عملاء ايران'، المقصود بهم الشيعة من اتباع مذهب اهل البيت، و'الميليشيات'، والمقصود بها قوات الحشد الشعبي، وغيرها من المفردات، التي تشغل مساحة لا بأس بها من الخطاب الاعلامي السعودي، والي جانبها الخطاب الديني التحريضي-التكفيري، الذي تحفل به المنابر ومعها شاشات القنوات الفضائية السعودية، الرسمية وغير الرسمية' .

واشار الجبوري في مقاله الي انه 'لم تلح حتي الان اشارات واقعية وحقيقية مشجعة من قبل المملكة العربية السعودية حيال العراق، رغم مبادرات الاخير وتأكيداته المتكررة علي الرغبة في بناء افضل العلاقات مع الرياض'، لافتا 'اذا كانت السعودية صادقة في رغبتها وتوجهها بفتح صفحة جديدة مع العراق والعراقيين، فعليها ان تقوم بخطوات جدية وعملية لتصحيح اخطائها والتكفير عن جرائهما، ولا تكتفي بارسال منتخبها الرياضي لكرة القدم، وعدد من كبار اعلامييها الي بغداد، وتعمل علي فتح قنصلية لها في البصرة، بينما جوهر المواقف والتوجهات باق علي حاله لم يتغير في كواليس صناعة القرار ودوائر المخابرات، ومن علي منابر التحريض الديني التكفيري' .

يذكر ان وفدا اعلاميا سعوديا مؤلفا من رؤساء ومدراء تحرير عدد من الصحف السعودية قد زار العراق الاسبوع الماضي بدعوة من نقابة الصحافيين العراقيين، وقد قوبلت تلك الزيارة بأمتعاض واستياء وردود فعل سلبية من قبل اوساط ومحافل سياسية واعلامية وشعبية عراقية مختلفة، بحيث ان مؤسسات وشخصيات اعلامية عراقية رفضت اللقاء بالوفد الاعلامي السعودي، معتبرة ان هؤلاء الذين جاءوا الي العراق يتحملون جزءا كبيرا مما تعرض له الشعب العراق من استهداف ارهابي طائفي تكفيري بسبب خطابهم التحريضي، ومنهجهم الاعلامي السلبي حيال العراق .

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