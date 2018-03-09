فاطمة الزهراء عليها السلام هي مظهر الجمال والجلال الالهي

واضاف امام جمعة طهران المؤقت: ان فاطمة الزهراء (س) هي قدوة لجميع البشر الذين يعتقدون بالقيم الانسانية ويتوقون الي ان يكونوا انسانا.

واكد حجة الاسلام صديقي، ان فاطمة الزهراء (س)، هي انموذج خاص، وقال: بالامكان تعلم دروس الام والزوجة وتدبير شؤون الاسرة والاقتصاد المقاوم وكذلك الوقوف الي جانب الزوج المقاوم في جبهات الحرب من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س).

من جانب آخر اكد امام جمعة طهران المؤقت علي اهمية اطاعة الولي الفقيه، وقال: ان ولاية الفقيه في الاسلام هي مظهر للدين وايضا مظهر للجمهورية، ولي الفقيه في الاسلام هو قائد الشعب وحامي المستضعفين ومتعاطف مع الفئات المحتاجة، لذلك فان ولاية الفقيه تمتاز بطابعها الشعبي والديني.

وفي الختام ندد حجة الاسلام صديقي بمواقف وزير خارجية فرنسا ضد ايران ، وقال: ان وزير خارجية هذا البلد الذي اتخذ مواقف ضد قدرات ايران الصاروخية ومواقفها الاقليمية، زار ايران، وقد استمع الي ردود المسؤولين، وفي هذا الشأن رد قائد الثورة في خطاباته الاخيرة ردا مناسبا علي مواقف فرنسا.

انتهي ** 1837

