الاوضاع الجوية السيئة توقف عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة المنكوبة

ياسوج - 9 اذار - مارس - ارنا - قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر في محافظة كهكيلوية وبوير احمد( جنوب غرب) ان عمليات البحث عن جثث ضحايا طائرة الركاب المنكوبة وفي اليوم العشرين من هذه العمليات قد توقفت بسبب العواصف الجوية والاوضاع السيئة في المنطقة.

وقال امان الله جهان في تصريح لمراسل ارنا اليوم الجمعة ان الفرق السبعة المكونة من الكوادر الشعبية وجمعية الهلال الاحمر وطائرة مروحية في جهوزية كاملة الا ان العواصف الجوية تحول دون مواصلة العمليات.
واضاف ان الكثافة الثلجية في المنطقة منعت من صعود عمال الاغاثة الي المنطقة الجبلية مؤكدا انه فور تحسين الاوضاع الجوية سيواصل عمال الاغاثة عملياتهم للعثور علي جثث الضحايا.
وقد حددت لحد الان هوية 8 من ضحايا الحادث.
والجدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة 'آسمان' الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) من يوم الاحد (18 شباط/فبراير 2018) من طهران متوجهة الي ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد غرب ايران)، وعلي متنها 60 راكبا إضافة الي افراد الطاقم الـ6، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع علي بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق جبال 'دنا' الشاهقة ضمن سلسلة جبال زاغروس، علي مسافة 14 ميلا من ياسوج. وعثر علي حطامها بعد 48 ساعة قريبا من القمة.
وبدات من ثم عملية انتشال جثامين الضحايا المتناثرة وجمع حطام الطائرة والتي مازالت مستمرة وتخللها التوقف عدة مرات نظرا للظروف القاسية من حيث وعورة المنطقة او درجات الحرارة المنخفضة جدا في مكان سقوط الطائرة.
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الاوضاع الجوية السيئة توقف عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة المنكوبة

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