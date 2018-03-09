النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

كما تفقد جهانغيري مشروع توسعة الحرم العلوي وصحن ورواق السيدة الزهراء عليها السلام واطلع عن كثب علي العمليات الاجرائية للمشروع .

وقال جهانغيري في تصريح للمراسلين: انه بفضل الهي فان العملية وصلت الي مراحلها النهائية وان القسم الرئيسي من المشروع قد تم تدشينه ويستفيد منه الزوار وقد زين بالاسم المبارك للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام مشيدا بالتعاون الوثيق بين الكوادر والجهات الايرانية والمسؤولين في الحرم لتنفيذ المشروع.

وقبل توجهه الي النجف الاشرف زار النائب الاول للرئيس الايراني مرقدي الامامين موسي الكاظم (ع) ومحمد الجواد (ع) في مدينة الكاظمية ببغداد، ومن ثم تحدث مع سادن الروضة الكاظمية.

ويقوم جهانغيري بزيارة للعراق علي راس وفد رفيع المستوي حيث التقي كبار المسؤولين العراقيين للبحث معهم حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية المهمة.

انتهي ** 1837

