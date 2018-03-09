الحوثي يطالب الشرطة البريطانية بإطلاق سراح الناشط الذي قذف بن سلمان بالبيض

طهران - 9 اذار - مارس - ارنا - طالب رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي الشرطة البريطانية بإطلاق سراح الناشط الإنساني الذي ألقي القبض عليه الأربعاء بسبب إلقائه البيض علي سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي كان بدأ زيارة إلي لندن.

وقال في تغريدة نشرها الخميس علي حسابه بتويتر '‏نطالب الشرطة البريطانية بلندن إطلاق سراح الناشط الإنساني الذي قيل إنه تم إلقاء القبض عليه بسبب رميه البيض علي سيارة بن سلمان، أسوة بإطلاق بن سلمان الذي يطلق وتحالف العدوان الآف الأطنان من القنابل والصواريخ علي الشعب اليمني طوال هذا العدوان، مضيفا: فالبيضة لا تقارن بالقنبلة الأمريكية السعودية بالتأكيد'.
وكان رئيس اللجنة الثورية العليا قد وصف حادثة قذف ولي العهد السعودي بالبيض في لندن بأنها تمثل صفعة كبيرة جداً ما كان يتخيلها آل سعود من قبل، لاعتيادهم توظيف ما يملكونه من أموال لوضع ستار علي جرائمهم وعلي فضائحهم'.
وحيا محمد الحوثي الناشطين الذين رفضوا زيارة ولي العهد السعودي احتجاجا علي العدوان الأمريكي السعودي علي اليمن، قائلا 'وقف المتظاهرون في لندن إلي جانب مظلومية الشعب اليمني، وتم إلقاء القبض علي أحد المتظاهرين وهو يُلقي بالبيض علي سيارة محمد بن سلمان الذي لُقّب بالمجرم كما هو فعلاً وحقيقة مجرم ضد أبناء وأطفال الشعب اليمني، ونحن نحيي المتظاهرين في لندن لأنهم يعرّون الجريمة بأسلوبهم وبطريقتهم، فلذلك نحن نشكرهم علي الجهد الكبير جداً الذي قاموا ويقومون به، والذي يصب في مصلحة اليمن واليمنيين.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الشرطة البريطانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحوثي يطالب الشرطة البريطانية بإطلاق سراح الناشط الذي قذف بن سلمان بالبيض

معظم المشاهدات

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

فی الرد علي بیان اللجنة العربیة الرباعیة...

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

بطول 450 كم وبقيمة 700 مليون دولار...

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

أحدث الأخبار

رضائي: اميركا لم تحقق اهدافها في الحرب الافغانية والعراقية

رضائي: اميركا لم تحقق اهدافها في الحرب الافغانية والعراقية

كوبا تؤكد علي الاستفادة من التجارب الایرانیة فی مجال تقنیة النانو

كوبا تؤكد علي الاستفادة من التجارب الایرانیة فی مجال تقنیة النانو

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

موضوعات مرتبط