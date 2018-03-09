الحوثي يطالب الشرطة البريطانية بإطلاق سراح الناشط الذي قذف بن سلمان بالبيض

وقال في تغريدة نشرها الخميس علي حسابه بتويتر '‏نطالب الشرطة البريطانية بلندن إطلاق سراح الناشط الإنساني الذي قيل إنه تم إلقاء القبض عليه بسبب رميه البيض علي سيارة بن سلمان، أسوة بإطلاق بن سلمان الذي يطلق وتحالف العدوان الآف الأطنان من القنابل والصواريخ علي الشعب اليمني طوال هذا العدوان، مضيفا: فالبيضة لا تقارن بالقنبلة الأمريكية السعودية بالتأكيد'.

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا قد وصف حادثة قذف ولي العهد السعودي بالبيض في لندن بأنها تمثل صفعة كبيرة جداً ما كان يتخيلها آل سعود من قبل، لاعتيادهم توظيف ما يملكونه من أموال لوضع ستار علي جرائمهم وعلي فضائحهم'.

وحيا محمد الحوثي الناشطين الذين رفضوا زيارة ولي العهد السعودي احتجاجا علي العدوان الأمريكي السعودي علي اليمن، قائلا 'وقف المتظاهرون في لندن إلي جانب مظلومية الشعب اليمني، وتم إلقاء القبض علي أحد المتظاهرين وهو يُلقي بالبيض علي سيارة محمد بن سلمان الذي لُقّب بالمجرم كما هو فعلاً وحقيقة مجرم ضد أبناء وأطفال الشعب اليمني، ونحن نحيي المتظاهرين في لندن لأنهم يعرّون الجريمة بأسلوبهم وبطريقتهم، فلذلك نحن نشكرهم علي الجهد الكبير جداً الذي قاموا ويقومون به، والذي يصب في مصلحة اليمن واليمنيين.

انتهي ** 1837

