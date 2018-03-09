الخارجیة الیمنیة تسخر من مزاعم الجبیر حول عدوان بلاده علي الیمن

وقال المصدر فی تصریح لوكالة (سبأ)، الخمیس،: ' إن أسلوب ومحتوي تناول الجبیر لموضوع عدوان السعودیة علي الیمن منذ حوالي الثلاثة أعوام یعطی الانطباع لمن لیس لهم درایة بوقائع الأحداث فی الیمن وكأن مملكة آل سعود هی الإمبراطوریة الوصیة التی قامت وبدوافع حسنة النیة برعایة الفترة الانتقالیة والحوار الوطنی وجمع القوي الیمنیة فی سبیل مصلحة الیمن وشعبه خلال فترة ما قبل العدوان'.

وأوضح المصدر ' أن حقیقة الأمر، وما تثبته الوثائق الرسمیة، أن مملكة آل سعود هی من قام بالتدخل فی الشأن الیمنی ومحاولة ضرب القوي السیاسیة بعضها ببعض، ودعم قوي سیاسیة معینة فی الساحة الیمنیة لتفجیر الأوضاع وإفشال كل المحاولات التی بذلت آنذاك لخلق توافق وطنی كان من شأنه درء الخطر وتفادی نشوب أزمة سیاسیة داخلیة'.

وقال' القیادة السعودیة اختارت مسلك المواجهة العسكریة المباشرة والتدخل السافر فی شؤون جار لها وذلك دعما لحلفاءها بالداخل، وبدأت عدوانا عسكریا وحصارا شاملا ضد الیمن وشعبه فی ظل وهم عشعش فی أذهان ولی العهد الطائش محمد بن سلمان ومجموعته بأن عملیتهم العدوانیة لن تأخذ سوي أیام أو أسابیع علي الأكثر لإجبار القوي الوطنیة فی صنعاء علي رفع رایة الاستسلام, ولكن خاب أملهم بصمود كل الوطنیین من أبناء الشعب الیمنی والجیش واللجان الشعبیة الذین لقنوا جنود آل سعود وحلفاءه ومرتزقته دروسا قاسیة فی الحرب لن تنسي علي مدي التاریخ '.

واستغرب المصدر من المعلومات المضللة التی رافقت زیارة ولی العهد السعودی إلي لندن فی إطار حملة إعلامیة حاولت وسائل إعلام العدوان نشرها علي نطاق واسع وذلك بالادعاء بتقدیم مملكة العدوان وإمارة أبو ظبی مبلغ 17 ملیار دولار معونات ودعم للیمن منذ العام 2015 وحتي الآن.

ودعا المصدر مؤسسات الریاض وأبو ظبی إلي نشر المعلومات التفصیلیة المتعلقة بادعاءاتهم حول تقدیم مثل تلك المعونات الوهمیة ومن استفاد منها.

وأوضح المصدر أن ما قدمته دولتا العدوان للیمن منذ عام 2015 وحتي الیوم هو عشرات الآلاف من الطلعات الجویة والهجمات البحریة التی دمرت معظم مقدرات الیمن الاقتصادیة والمالیة إضافة إلي تدمیر البنیة التحتیة من مرافق الصحة والمیاه والكهرباء وشبكات الطرق والجسور والمؤسسات التعلیمیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة، ما تسبب فی انتشار الأمراض والأوبئة وفی المقدمة الكولیرا والدفتیریا.

وأكد المصدر أن الطلعات الجویة لم تستثن المدنیین من الأطفال والنساء والشیوخ فی الشوارع والطرق بین المحافظات والقري وقتلت ما یزید عن عشرین ألف مواطن وجرحت وأعاقت حوالی 50 ألف ونزوح ثلاثة ملایین مواطن یمنی.

وبین المصدر أن العدوان أدي إلي حالة من الفقر وتعطل المصالح وانتشار المجاعة وسوء التغذیة وانقطاع الموارد وتوقف مرتبات موظفی الدولة متسببا فی كارثة إنسانیة غیر مسبوقة فی تاریخ البشریة من صنع حكام الریاض وأبوظبي.

ولفت إلي أن جرائم العدوان علي الیمن وشعبه مسجلة بالصورة والوثائق والمعلومات، وهناك شهود من مختلف جنسیات العالم والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة إضافة إلي صور الأقمار الصناعیة وكل وسائل المعلومات التی تمتلكها القوي العظمي التی تدرس تأثیر الأسلحة المستخدمة فی العدوان علي الیمن وستظهر لا محالة، وهو الأمر الذی سیدین المعتدی فی نهایة المطاف فی محاكم دولیة لن تعطی الحصانة وتمنح البراءة لمن قتل أو ساهم فی قتل عشرات الآلاف من مواطنی الجمهوریة الیمنیة.

ودعا المصدر دولتی العدوان بالعودة إلي جادة الصواب والقبول بمبدأ الحل السلمی والتسویة السیاسیة عملیا ولیس بالتصریحات، ووقف العدوان ورفع الحصار, ورفع حالة الاحتلال والوصایة علي الیمن بإعادة فتح مطار صنعاء الدولی لكل الرحلات المدنیة والتجاریة، تمهیدا للجلوس علي طاولة المفاوضات دون أی شروط مسبقة وبما یقود لسلام مشرف مستدام یعید للیمن والمنطقة حالة الأمن والسلام تحت مظلة احترام سیادة الدول وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیة لها وتبادل المصلحة المشتركة وتعزیز الأمن الإقلیمی والعالمی .

انتهي ** 1837

