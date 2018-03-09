المتحدث باسم المصرف المركزی الایرانی :

تم ابرام اتفافیات مع البنوك الدولیة بقیمة اكثر من 55 ملیار دولار

طهران - 9 اذار - مارس - ارنا - قال المتحدث باسم البنك المركزی الایرانی محمد علي كریمی 'ابرمنا لحد الان اتفاقیات حول خطوط ائتمانیة مع البنوك الاوروبیة والاسیویة للتمویل الاجنبی طویل الاجل ومتوسط الاجل وقصیر الاجل بمبلغ 55 ملیارا و300 ملیون دولار.

واشار كریمی فی تصریح لمراسل ارنا الیوم الجمعة الي خفض المخاطر الائتمانیة لایران من المرتبة السابعة فی الحكومة الحادیة عشرة الي المرتبة الخامسة خلال العام الجاری وقال ان تحسین هذه الرتبة قد رسم افاقا ایجابیة لدخول الاستثمارات الاجنبیة الي البلاد.
واضاف ان تنمیة العلاقات المصرفیة مع المصارف الاوروبیة فی هولندا وایطالیا وبلجیكا والنمسا والاسیویة فی الصین وكوریا الجنوبیة واجراء مباحثات مع المصارف العمانیة والقطریة هی نتاج الجهود المتواصلة للنظام المصرفی والتی اعادت الامل والثقة المتزایدة الي الشبكة المصرفیة الایرانیة.
واضاف ان العدید من مشاكل البلاد فی مجال نقل المصادر المالیة قد سویت خلال الاعوام الاخیرة مؤكدا ان الهواجس تجاه مكانة البلاد فی مجموعة العمل المالی الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب ( FATF ) من القضایا التی یجب ان نسعي الي تحسینها .
وصرح كریمی ان الحكومة قدمت فی هذا المجال الي مجلس الشوري الاسلامی ثلاث لوائح حول مكافحة غسیل الاموال ومكافحة تمویل الارهاب واصلاح بعض البنود القانونیة بحیث ان اقرار هذه اللوائح بامكانه ان یغیر النظرة الدولیة الي المصارف الداخلیة والمسیرة النقدیة والمالیة فی البلاد ویرسم افاقا اكثر وضوحا امام النظام المصرفی.
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اقتصاد

المتحدث باسم المصرف المرکزی

البنوک الدولیة

خطوط ائتمانیة

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تم ابرام اتفافیات مع البنوك الدولیة بقیمة اكثر من 55 ملیار دولار

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