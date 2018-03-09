مساعد وزير الصناعة :

استقطاب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار بحاجة الي اتفاقيات مع المصارف المركزية في العالم

طهران - 9 اذار - مارس - ارنا - قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ان استقطاب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في المشاريع المخططة لها خلال السنوات الخمس المقبلة بحاجة الي اتفاقيات ثنائية مع المصارف المركزية في العالم والشركات المنجمية الدولية.

وقال مهدي كرباسيان في تصريح لارنا اليوم الجمعة ان موسسة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية ( ايميدرو) قد ارسلت الي مؤسسة التخطيط قائمة عن المشاريع التي لها الشروط اللازمة للتمويل ( الفاينانس ) لكي يتم توفير الاعتمادات المتفقة عليها .
واضاف ان هناك مفاوضات ومتابعات في هذا المجال لعقد ملتقيات مع الشركات الاجنبية في روسيا وسويسرا وبريطانيا.
وتابع كرباسيان: انه وفقا لاتفاقيات مبرمة مع كوريا الجنوبية والنمسا والدنمارك فقد قامت مؤسسة ايميدرو باخذ تراخيص لازمة من البنك المركزي ومؤسسة التخطيط والميزانية لتوفير التسهيلات المالية وتكميل المشاريع الاستثمارية مؤكدا ان الدنمارك ستمول مشاريع مرتبطة بالنحاس بقية 50 مليون يورو.
وصرح الرئيس التنفيذي لمجلس ادارة ايميدرو انه تم التخطيط لتصدير اكثر من ملياري دولار من احجار الزينة حتي نهاية الخطة الخمسية السادسة عام 2022 مؤكدا انه يتم حاليا تصدير 300 مليون دولار من هذه الاحجار سنويا .
ووفقا لاحصائيات دائرة الجمارك الايرانية فقد صدرت ايران خلال الاشهر العشرة الاولي من العام الايراني الجاري الذي بدا في 21 اذار - مارس الماضي اكثر من 53،3 مليون طن من منتجات المناجم والصناعات المنجمية بقيمة 7،5 مليارات دولار .
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اقتصاد

المناجم

مساعد وزير النصاعة

مهدي كرباسيان

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استقطاب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار بحاجة الي اتفاقيات مع المصارف المركزية في العالم

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