مساعد الرئيس الايراني: قيمة صادرات الصناعات اليدوية بلغت 500 مليون دولار

طهران / 9 اذار /مارس /ارنا-
اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية علي اصغر مؤنسان بان صادرات البلاد من الصناعات اليدوية بلغت 500 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقال مؤنسان في تصريح له خلال اجتماع التخطيط لبرنامج 'السائرون في طريق النور' الذي عقد يوم امس الخميس، انه وفقا لاحصاءات مؤسسة الجمارك في البلاد فقد بلغت قيمة صادرات الصناعات اليدوية الايرانية في العام الماضي 240 مليون دولار، ومع احتساب تجارة الشنطة فان الرقم يصل الي نحو 500 مليون دولار.
واكد ضرورة وضع المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة لاجتذاب السياح الاجانب واشار الي عدد السياح الاجانب للبلاد بلغ 5 ملايين سنويا وقال، انه وفقا للافاق الواعدة في الخطة التنموية العشرينية (التي تنتهي في العام 2025) ينبغي ان يصل الرقم الي 20 مليون سائح سنويا.
يذكر ان برنامج 'السائرون في طريق' يتضمن تنظيم زيارات للمواطنين الي المناطق الحربية في غرب وجنوب غرب البلاد التي شهدت المعارك ابان الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الي 1988 .
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مساعد الرئيس الايراني: قيمة صادرات الصناعات اليدوية بلغت 500 مليون دولار

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