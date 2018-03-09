قائد الحرس: شباب البلاد لن يسمحوا للمتآمرين بالمساس بامن البلاد

طهران / 9 اذار /مارس /ارنا-
اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بان شباب البلاد لن يسمحوا للمتآمرين بالمساس بامن البلاد.

وخلال زيارة قام بها الخميس لمنزل اسرة الشهيد محمد حسين حداديان احد شهداء قوي الامن الداخلي خلال احداث الشغب الاخيرة في شارع باسداران بطهران، حيا اللواء جعفري تضحيات شهداء الثورة الاسلامية والدفاع المقدس (1980-1988) والمدافعين عن المقدسات، معتبرا امن البلاد اليوم بانه ثمرة لدماء الشهداء وثبات وصمود شباب ايران الغياري.
واضاف، ان الاعداء الذين ذاقوا علي الدوام مرارة الهزائم المذلة دوما في المواجهة مع الثورة الاسلامية لم يكفوا لحظة عن ممارسات الخبث والتآمر ضد الشعب الايراني واضاف، انه علي المتآمرين ان يعلموا بان شباب ايران البواسل لن يسمحوا بالمساس بامن وعزة وشموخ الشعب الايراني وسيتصدون لهم بحزم.
يذكر ان حشدا من مثيري الشغب قاموا قبل فترة باعمال مخلة بالامن في منطقة باسداران بشمال طهران ما ادي الي استشهاد 3 من قوي الامن الداخلي واخر تعبوي.
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قائد الحرس: شباب البلاد لن يسمحوا للمتآمرين بالمساس بامن البلاد

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