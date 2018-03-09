تفريغ معلومات الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة 'أي تي آر'

طهران / 9 اذار /مارس /ارنا-
اعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الايراني رضا جعفر زادة مساء الخميس انه تم الانتهاء في فرنسا من عملية تفريغ معلومات الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة 'أي تي آر' التابعة لشركة 'اسمان' للطيران الايرانية.

وحول نتيجة التحقيقات الجارية حول اسباب سقوط الطائرة قال جعفر زادة، ان الاعلان النهائي عن ذلك بحاجة الي دراسة المعلومات الحاصلة وسيتم الاعلان عنها فور الوصول اليها.
واضاف، انه من الان فصاعدا ستتم قراءة وتحليل معلومات 'FDR' و'CVR' الطائرة وسائر المؤشرات من قبل الفرق الـ 11 التابعة لمنظمة الطيران المدني الايراني المختصة بدراسة الحادث.
يشار الي انه تم ارسال الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة الي فرنسا لفك شفرة معلوماته.
الجدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة 'آسمان' الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) من يوم الاحد (18 شباط/فبراير 2018) من طهران متوجهة الي ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد غرب ايران)، وعلي متنها 60 راكبا إضافة الي افراد الطاقم الـ6، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع علي بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق جبال 'دنا' الشاهقة ضمن سلسلة جبال زاغروس، علي مسافة 14 ميلا من ياسوج. وعثر علي حطامها بعد 48 ساعة قريبا من القمة.
وبدت من ثم عملية انتشال جثامين الضحايا المتناثرة وجمع حطام الطائرة والتي مازالت مستمرة وتخللها التوقف عدة مرات نظرا للظروف القاسية من حيث وعورة المنطقة او درجات الحرارة المنخفضة جدا في مكان سقوط الطائرة.
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تفريغ معلومات الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة

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