مسؤول في المشروع:

3 مراحل من مشروع 'بارس الجنوبي' حققت تقدما بنسبة 88 بالمائة

بوشهر / 9 اذار /مارس /ارنا-
اعلن منذ المراحل 22 و 23 و 24 من مشروع 'بارس الجنوبي' للغاز في جنوب البلاد فرهاد ايزدجو ان نسبة التقدم في تنفيذ هذه المراحل بلغت 88 بالمائة وسيتم تدشينها خلال العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار /مارس).

وفي تصريح ادلي به للصحفيين امس الخميس قال ايزدجو، ان المراحل من 22 الي 24 من مشروع 'بارس الجنوبي' تشمل اقسام خط الانبوب ومصفي علي اليابسة وحفر آبار للغاز ومنصة بحرية بعيدة عن الساحل.
واشار الي الاستثمارات الموظفة في منصات هذه المراحل الثلاث والبالغة 650 مليون دولار، وقال، ان حجم الاستثمارات في سائر اقسام هذه المراحل يبلغ 5 مليارات و 200 مليون دولار لغاية الان.
واوضح انه وبعد تدشين هذه المراحل سيضاف 65 مليون متر مكعب لطاقة انتاج 'بارس الجنوبي' من ضمنه 50 مليون متر مكعب غاز الميثان الذي سينقل الي شبكة الغاز العامة في البلاد.
واضاف، ان تدشين هذه المراحل سيوفر امكانية انتاج 77 الف برميل من المكثفات الغازية التي تشمل مليون طن من غاز الايثان ومليون طن من غاز 'ال بي جي'.
وصرح بان الايثان المنتج سينقل الي مصانع البتروكمياويات في منطقة 'بارس' الاقتصادية الخاصة فيما ينقل غاز 'ال بي جي' للتصدير اما المكثفات الغازية البالغة 77 الف برميل فانها ستنقل الي مصفي 'نجم الخليج الفارسي /ستاره خليج فارس/'او تصدر الي الخارج.
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