مسؤول ايراني: خططنا لتوفير اكثر من مليون فرصة عمل لعام واحد

وفي تصريح ادلي به في مدينة رشت مركز محافظة كيلان شمال ايران، قال نوبخت اننا نتوقع دخول نحو 838 الف شخص جديد الي سوق العمل لكننا مع ذلك اعددنا انفسنا لتوفير مليون و 33 الف فرصة عمل.

واضاف، ان الخطة التنموية للعام القادم تتضمن 12 برنامجا بااستثمارات تبلغ 73 الفا و 400 مليار تومان (السعر الرسمي للدولار يعادل نحو 3700 تومان)، للوصول الي هذا العدد من فرص العمل.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر ايران بانها ضمن الدول فائقة السرعة من ناحية النمو العلمي في العالم واضاف، ان وضع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مؤشر النمو الانساني قد تحسن بين الدول الـ 187 وتحولت من المركز 75 الي 69 .

واضاف، ان ايران ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي الذي يرصد جميع الدول، يحتل المرتبة 18 ضمن افضل الاقتصادات في العالم.

انتهي ** 2342

