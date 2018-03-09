جهانغيري يصل الي النجف الاشرف

ومن المقرر ان يزور جهانغيري مرقد الامام علي بن ابي طالب (ع) ومن ثم يتوجه الي كربلاء المقدسة لزيارة مرقد الامام الحسين (ع) واخيه ابي الفضل العباس (ع).

وقبل توجهه الي النجف الاشرف زار النائب الاول للرئيس الايراني مرقدي الامامين موسي الكاظم (ع) ومحمد الجواد (ع) في مدينة الكاظمية ببغداد، ومن ثم تحدث مع سادن الروضة الكاظمية.

ويقوم جهانغيري بزيارة للعراق علي راس وفد رفيع المستوي حيث التقي كبار المسؤولين العراقيين للبحث معهم حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية المهمة.

انتهي ** 2342

