خوشرو: ایران تدعم امن واستقرار افغانستان وتنمیته المستدیمة

وفی كلمة له الخمیس خلال اجتماع مجلس الامن حول افغانستان واستمرار مهمة المساعد الخاص للامم المتحدة فی هذا البلد (یوناما)، قال خوشرو، انه بناء علي تقریر الامین العام للامم المتحدة فان العام 2017 انتهي باعلي معدل للاحداث المتعلقة بالامن التی تم تسجیلها لغایة الان.

واشار الي موجهة الهجمات الارهابیة الاخیرة فی العاصمة كابول والتی حصدت اوراح المئات والتی نفذت من قبل داعش والمجموعات المرتبطة بها وكذلك استمرار الاشتباكات بین القوات الحكومة والجماعات الارهابیة والمتطرفة فی انحاء افغانستان.

واضاف، ان ایران تدعم ای حوار للمصالحة الافغانیة – الافغانیة للوصول الي السلام، ونحن فی هذا المجال رحبنا بالمشاركة فی عملیة كابول والعملیات المماثلة لها لتحقیق الامن والسلام فی افغانستان.

ونوه الي ان الحكومة الافغانیة هی فی الخط الامامی للتصدی للارهاب خاصة طالبان والقاعدة وداعش والجماعات التابعة لها وكذلك سائر الجماعاات الارهابیة والمتطرفة والاجرامیة، مؤكدا ان من الضروری جدا تقدیم الدعم الدائم من قبل المجتمع الدولی للحكومة الافغانیة فی هذه المكافحة وكذلك حل مشاكلها الامنیة والاقتصادیة والسیاسیة واضاف، ان تقویة التعاون الاقلیمی مع افغانستان تعد احدي الاولویات وخطوة مهمة فی مسار ترسیخ السلام وتحسین الوضع الاقتصادی فی المنطقة.

واشاد مندوب ایران بمبادرة كازاخستان فی تنظیم مؤتمر للمشاركة الاقلیمیة فی افغانستان واسیا الوسطي كانموذج للترابط بین الامن والتنمیة واضاف، انه علي العالم ان ینظر الي اوضاع افغانستان لیس كمجال للتنافس بل بعنوان فرصة لایجاد السلام والامن والاستقرار عن طریق التنمیة.

واعتبر خوشرو نهج 'الجمیع رابح' لافغانستان والدول الجارة لها ومنها اسیا الوسطي بمثابة انتصار المجتمع الدولی.

واشار الي استضافة ایران للملایین من اللاجئین الافغان منذ عقود، لافتا الي ان ایران نفذت فی افغانستان 300 مشروع تنموی وعمرانی مهم خاصة فی مجال تقویة البنیة التحتیة للنقل والترانزیت والتجارة باعتمادات بلغت اكثر من 500 ملیون دولار.

واعتبر السفیر الایرانی هذه الانشطة التنمویة التی قامت بها ایران بانها ساعدت فی تغییر الافاق الاقتصادیة المستقبلیة ودعم السلام والاستقرار فی هذا البلد ومن اهم امثلة هذا التعاون هو تدشین تسهیلات میناء جابهار وتسهیلات ترانزیت السلع الافغانیة عن طریق بندرعباس.

واكد خوشرو مرة اخري دعم حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لارساء السلام والاستقرار فی افغانستان ولای عملیة تؤدی الي المصالحة والسلام فیها.

انتهي ** 2342

