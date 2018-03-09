خوشرو: ایران تدعم امن واستقرار افغانستان وتنمیته المستدیمة

نیویورك / 9 اذار /مارس /ارنا-
اعتبر سفیر ومندوب ایران الدائم فی منظمة الامم المتحدة، الامن بانه مازال مشكلة افغانستان الكبري، مؤكدا استمرار دعم ایران الكامل للارتقاء بالامن والاستقرار المترافق مع التنمیة المستدیمة فی افغانستان.

وفی كلمة له الخمیس خلال اجتماع مجلس الامن حول افغانستان واستمرار مهمة المساعد الخاص للامم المتحدة فی هذا البلد (یوناما)، قال خوشرو، انه بناء علي تقریر الامین العام للامم المتحدة فان العام 2017 انتهي باعلي معدل للاحداث المتعلقة بالامن التی تم تسجیلها لغایة الان.
واشار الي موجهة الهجمات الارهابیة الاخیرة فی العاصمة كابول والتی حصدت اوراح المئات والتی نفذت من قبل داعش والمجموعات المرتبطة بها وكذلك استمرار الاشتباكات بین القوات الحكومة والجماعات الارهابیة والمتطرفة فی انحاء افغانستان.
واضاف، ان ایران تدعم ای حوار للمصالحة الافغانیة – الافغانیة للوصول الي السلام، ونحن فی هذا المجال رحبنا بالمشاركة فی عملیة كابول والعملیات المماثلة لها لتحقیق الامن والسلام فی افغانستان.
ونوه الي ان الحكومة الافغانیة هی فی الخط الامامی للتصدی للارهاب خاصة طالبان والقاعدة وداعش والجماعات التابعة لها وكذلك سائر الجماعاات الارهابیة والمتطرفة والاجرامیة، مؤكدا ان من الضروری جدا تقدیم الدعم الدائم من قبل المجتمع الدولی للحكومة الافغانیة فی هذه المكافحة وكذلك حل مشاكلها الامنیة والاقتصادیة والسیاسیة واضاف، ان تقویة التعاون الاقلیمی مع افغانستان تعد احدي الاولویات وخطوة مهمة فی مسار ترسیخ السلام وتحسین الوضع الاقتصادی فی المنطقة.
واشاد مندوب ایران بمبادرة كازاخستان فی تنظیم مؤتمر للمشاركة الاقلیمیة فی افغانستان واسیا الوسطي كانموذج للترابط بین الامن والتنمیة واضاف، انه علي العالم ان ینظر الي اوضاع افغانستان لیس كمجال للتنافس بل بعنوان فرصة لایجاد السلام والامن والاستقرار عن طریق التنمیة.
واعتبر خوشرو نهج 'الجمیع رابح' لافغانستان والدول الجارة لها ومنها اسیا الوسطي بمثابة انتصار المجتمع الدولی.
واشار الي استضافة ایران للملایین من اللاجئین الافغان منذ عقود، لافتا الي ان ایران نفذت فی افغانستان 300 مشروع تنموی وعمرانی مهم خاصة فی مجال تقویة البنیة التحتیة للنقل والترانزیت والتجارة باعتمادات بلغت اكثر من 500 ملیون دولار.
واعتبر السفیر الایرانی هذه الانشطة التنمویة التی قامت بها ایران بانها ساعدت فی تغییر الافاق الاقتصادیة المستقبلیة ودعم السلام والاستقرار فی هذا البلد ومن اهم امثلة هذا التعاون هو تدشین تسهیلات میناء جابهار وتسهیلات ترانزیت السلع الافغانیة عن طریق بندرعباس.
واكد خوشرو مرة اخري دعم حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لارساء السلام والاستقرار فی افغانستان ولای عملیة تؤدی الي المصالحة والسلام فیها.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

خوشرو

ایران

افغانستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خوشرو: ایران تدعم امن واستقرار افغانستان وتنمیته المستدیمة

معظم المشاهدات

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

فی الرد علي بیان اللجنة العربیة الرباعیة...

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

بطول 450 كم وبقيمة 700 مليون دولار...

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

قائد الثورة: تواجد ایران فی المنطقة قضیة لا تعنی امیركا واوروبا

قائد الثورة: تواجد ایران فی المنطقة قضیة لا تعنی امیركا واوروبا

أحدث الأخبار

سيدات ايران يحققن رابع فوز في بطولة اسيا بكرة السلة علي الكراسي المتحركة

سيدات ايران يحققن رابع فوز في بطولة اسيا بكرة السلة علي الكراسي المتحركة

مساعد الرئيس الايراني: قيمة صادرات الصناعات اليدوية بلغت 500 مليون دولار

مساعد الرئيس الايراني: قيمة صادرات الصناعات اليدوية بلغت 500 مليون دولار

سوريا : العمليات العسكرية في الغوطة تستهدف الإرهابيين وتنسجم مع القانون الدولي الإنساني

سوريا : العمليات العسكرية في الغوطة تستهدف الإرهابيين وتنسجم مع القانون الدولي الإنساني

قائد الحرس: شباب البلاد لن يسمحوا للمتآمرين بالمساس بامن البلاد

قائد الحرس: شباب البلاد لن يسمحوا للمتآمرين بالمساس بامن البلاد

مسابقة ودية مرتقبة بين سيدات ايران واميركا في رفع الاثقال

مسابقة ودية مرتقبة بين سيدات ايران واميركا في رفع الاثقال

موضوعات مرتبط