الادميرال خانزادي: سلاح البحر رمز لإقتدار الشعب الإيراني في المياه الدولية

رشت/9 أذار/مارس/إرنا- اكد قائد سلاح البحر للجيش الإيراني، الادميرال حسين خانزادي، ان القوات الستراتيجية البحرية للجيش الإيراني بكوادرها الكفوءة ومعداتها المتطورة تشكل رمزا لإقتدار الشعب الإيراني في المياه الدولية.

وأضاف الأدميرال خانزادي، في كلمته له الخميس أمام حشد من قوات سلاح البحر للجيش الإيراني في مدينة رشت مركز محافظة كيلان (شمال ايران)، 'ان البحار تتيح فرصة قيمة للبلدان في منحي تحقيقها التقدم وصناعة الحضارات'.
وتابع قائلا، انه علي مر تاريخ الملاحة البحرية، عملت بعض القوي الإستكبارية علي إستغلال البحار والطاقات الزاخرة فيها، في سبيل تحقيق مصالحها اللاشرعية وجعلت المياه الدولية حكرا لنفسها.
واضاف، علي الرغم من أن 36 دولة تطل علي المحيط الهندي لكن ما عدا إيران وبعض الدول القلائل لا تسجل الدول المطلة الأخري تواجدا ملحوظا فيه.
واعتبر الادميرال خانزادي، ان التمتع بمنافع البحار والطاقات الكامنة فيها يتطلب حيازة القدرة والتي بدورها تتطلب الحصول علي العلوم اللازمة في هذا المجال.
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رشت

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الادميرال خانزادي: سلاح البحر رمز لإقتدار الشعب الإيراني في المياه الدولية

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