اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق

بغداد / 9 اذار/ مارس / ارنا - حظيت زيارة النائب الاول الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري للعراق بأهتمام مختلف وسائل الاعلام العراقية المرئية والالكترونية والمقروءة، اضافة الي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سلطت الاضواء علي ابعاد واهداف تلك الزيارة، وما يمكن ان تتمخض عنه من معطيات ونتائج تعود بالنفع والفائدة علي الجانبين الايراني والعراقي .

وقد غطي الاعلام المرئي تفاصيل هذه الزيارة المهمة حيث افردت عدة قنوات فضائية عراقية، من بينها، افاق وبلادي والولاء والسومرية والعهد والفرات والايام والاتجاه والشرقية ودجلة والمسار والموقف وهنا بغداد واسيا، افردت حيزا واسعا لتغطية لقاءات نائب الرئيس الايراني مع كبار المسؤولين العراقيين، والاجتماعات الفنية التي اشرف عليها في اطار عمل اللجنة العليا الايرانية – العراقية المشتركة، والتصريحات التي ادلي بها بخصوص اهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين العراق وايران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية .
وبرزت التغطية الاعلامية لزيارة جهانغيري في القنوات الفضائية العراقية، من خلال اشرطة الاخبار المتحركة، والنشرات الخبرية، والبرامج الحوارية التفاعلية .
وفيما يتعلق بالمواقع الالكترونية ووكالات الانباء، فأن تناول زيارة نائب الرئيس الايراني بجوانبها وابعادها المختلفة، لم تكن من حيث مساحات الاهتمام والتركيز بأقل من تغطية القنوات الفضائية .
ولعل ابرز المواقع ووكالات الانباء التي غطت الزيارة، الاتجاه برس، والمعلومة، والفرات نيوز، والموقف العراقي، والسومرية نيوز، وكنوز ميديا، وموسوعة النهرين، والعهد نيوز، وبغداد اليوم، ووان نيوز، وكل العراق، وسكاي برس، والسياسة نيوز، وسومر نيوز، والمسلة، وعين العراق نيوز، ووطن نيوز، والجورنال نيوز .
ومن بين العناوين التي حفلت بها تلك المواقع :
-السامرائي يدعو نائب روحاني لاعمار مناطق السنة: يمكن أن تصبحوا أكبر شريك لنا .
-جهانغيري: إيران تضع 3 مليارات دولار تحت تصرف العراق
-معصوم لجهانغيري: العراق حريص علي رفض المساس بمصالح الدول المجاورة
-كيف ستساهم ايران في اعادة اعمار العراق؟
-المالكي وجهانغيري يبحثان تطوير العلاقات بين بغداد وطهران
-بدء المباحثات الرسمية بين العراق وايران برئاسة العبادي وجهانغيري
-معصوم يدعو لانطلاقة جديدة بالتعاون مع ايران بعد النصر علي'داعش
الي ذلك ركزت مجموعة من الصحف والمطبوعات الورقية العراقية اليومية علي تفاصيل زيارة نائب الرئيس الايراني، حيث استعرضت في مانشيتات عريضة وتقارير خبرية لقاءات جهانغيري مع كبار الساسة المسؤولين العراقيين، وما خرجت به تلك اللقاءات من مواقف وتوجهات وقرارات .
وكان نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري قد وصل الي بغداد ظهر الاربعاء علي رأس وفد حكومي رفيع المستوي، ضم مجموعة من الوزراء والخبراء والمستشارين، في اطار زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام، من المقرر ان يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين، قبل ان يتوجه الي مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة لزيارة المراقد الدينية المقدسة، ولقاء عدد من مراجع وعلماء الدين هناك .
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سياسي

العراق

جهانغيري

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اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق
اهتمام اعلامي عراقي واسع بزيارة نائب الرئيس الايراني للعراق

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