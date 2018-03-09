ظريف: ينبغي الا نسمح بممارسة الظلم والتمييز ضد المرأة

وأضاف ظريف الخميس، في كلمة له خلال إجتماع 'المرأة والسلام والأمن المستديم' الدولي في العاصمة طهران، انه 'يجب إستبدال الكراهية والعنف بثقافة المحبة والمودة والمساواة، في مجتمعنا ومنطقتنا'.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، ثقافة المحبة والمودة والمساواة، ثقافة كافة الأديان السماوية متسائلا، 'من هو أفضل من النساء والأمهات للتعريف بهذا الفهم المشترك لثقافة المحبة والمودة والمساواة للمجتمع البشري؟'.

وأكد انه، 'ينبغي علينا جميعا أن نتوصل الي فهم مشترك بأنه إن قبلنا بثقافة العنف والإقصاء والكراهية، فعلينا ان نكون مستعدين لأن نشهد تفشي التطرف والعنف (في العالم) أو أن نكون ضحية له'.

وفي معرض تطرقه الي موضوع ممارسة العنف ضد المرأة، صرح وزير الخارجية الإيراني، ان العالم برمته يعاني من ممارسة العنف ضد المرأة ونحن بحاجة الي القضاء علي هذه المعضلة العالمية عبر تبادل الآراء وتعزيز التعاون علي الصعيد الدولي.

وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني الي الدور البارز للمرأة قائلا، 'ان المرأة ليست مجرد ضحية للعنف بل من شأنها أن تؤدي دورا بناء في صناعة رؤية عالمية جديدة تقوم علي أساس الشفقة والرحمة'.

يذكر، ان إجتماع 'المرأة والسلام والأمن المستديم' الدولي انطلق يوم اول أمس الأربعاء في مركز أبحاث وزارة الخارجية وباستضافة دائرة شؤون المرأة والأسرة التابعة لرئاسة الجمهورية واختتم اعماله امس الخميس بكلمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف وإصدار بيان ختامي.

وشارك خلال هذا الإجتماع الدولي عدد من الناشطات في مجال قضايا المرأة من لبنان وبنغلاديش وأفغانستان وإندونيسيا وباكستان والهند.

وكانت من أهم محاور الإجتماع، التوازن بين الجنسين في مسار تحقيق السلام وإستقرار الأمن، وتبعات النزاعات المسلحة علي النساء، ودور المرأة في عملية السلام، ودور المرأة في التنمية المستديمة وتحقيق الأمن البيئي.

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