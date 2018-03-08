زيارة ظريف لباكستان ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

وقال محمد فيصل اليوم الخميس في مءتمره الصحفي الاسبوعي ردا علي سوال لمراسل ارنا، اننا نجري حاليا التنسيق مع المسؤولين الايرانيين بشان زيارة وزير الخارجية الايراني وان هذه الزيارة ستجري في سياق التاكيد علي تعزيز العلاقات الاقتصادية.

واضاف انه سيتم الاعلان عن تفاصيل اكثر بشان هذه الزيارة قريبا.

وسيزور ظريف اسلام آباد علي راس اقتصادي رفيع المستوي الاسبوع المقبل لمده ثلاثه ايام حيث سيتباحث خلالها مع كبار المسوولين الباكستانيين.

وردا علي سوال لاحد المراسلين حول احتمال تقديم ايران شكوي ضد باكستان بسبب تلكؤ اسلام اباد في اكمال مشروع نقل الغاز الايراني الي باكستان 'خط انبوب السلام' قال المتحدث انه لم يصل الينا لحد الان اي شكوي او احتجاج رسمي من الطرف الايراني.

وكان وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنغنه قال في مؤتمر صحفي ان ايران انجزت مد خط انبوب للغاز المصدر الي الحدود الباكستانية لكن اسلام آباد لم تتحرك في هذا المجال وان وزارة النفط تعتقد باننا يجب ان نخوض مرحلة الشكوي القانونية بسبب هذا التلكؤ.

انتهي**2018 ** 2342

