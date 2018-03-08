قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

وفی الرد علي البیان الصادر عن اللجنة العربیة الرباعیة (السعودیة والامارات والبحرین ومصر) واثارة الشكووك التی لا اساس لها والتدخلات غیر المسؤولة حول التزام ایران بتعهداتها فی اطار الاتفاق النووی قال قاسمی، ان ما قیل حول ایران فی هذا البیان عدیم القیمة تماما ویفتقد لای مصداقیة وهو بعید عن المنطق وهم اساسا لا اهلیة لهم للتحدث حول هكذا قضایا.

واضاف المتحدث، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ووفقا للعدید من التقاریر الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لغایة الان قد نفذت جمیع تعهداتها وستواصل التزامها لغایة ما تراه لازما ویوفر مصالح ایران.

وتابع قاسمی، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تؤدی دورها البناء فی مسار امن واستقرار المنطقة وینبغی علي الدول التی تقع علي عاتقها المسؤولیة الرئیسیة فی العدوان والدمار والكارثة الانسانیة فی الیمن ونشر الارهاب والتطرف فی المنطقة، الكف عن التملص من المسؤولیة وتوجیه الاتهام للاخرین واداء دور هدام واثارة المزید من الازمات فی المنطقة والرقص السیاسی المخزی الذی یهدف الي ارضاء الكیان الصهیونی، وعلیها ان تعلم فی الوقت ذاته بان سیاسة التخویف من ایران (ایرانوفوبیا) هی سیاسة فاشلة.

انتهي ** 2342

