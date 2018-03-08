الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون بترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية

بغداد / 8 اذار / مارس /ارنا-
ناقش رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الخميس، مع نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري اهمية التعاون بترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وقال مكتب الجبوري في بيان حسبما اوردته 'السومرية نيوز' إن 'رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل، اليوم الخميس، النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري والوفد المرافق له'، موضحاً أنه 'جري خلال اللقاء استعراض الاوضاع الامنية والسياسية في المنطقة، وسبل تعزيز السلم المشترك عبر استمرار التعاون بين الدول الاقليمية، والسعي من اجل الحفاظ علي المنجزات والانتصارات ضد الارهاب، والتي بذل العراق جهودا كبيرة في تحقيقها وساندته فيها كل الدول الصديقة'.
وأضاف البيان 'كما تمت مناقشة اهمية التعاون في ترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم كل الجهود الرامية الي تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، والعمل علي تحقيق المصالح المشتركة بين الدول علي النحو الذي يعزز اواصر الصداقة ويحفظ سيادة جميع البلدان'.
ويزور النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري العراق علي رأس وفد رفيع، في زيارة تستغرق 3 ايام التقي خلالها عددا من كبار المسؤولين العراقيين لغاية الان.
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الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون بترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية

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