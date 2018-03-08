ايران تنتج الغاز بحجم يعادل قطر من الحقل الغازي المشترك

بوشهر/8آذار/مارس- اعلن قائد مقر 'خاتم الانبياء (ص)' للبناء والاعمار عبادالله عبداللهي ان حجم انتاج ايران من الغاز يعادل حجم انتاج قطر في الحقل الغازي المشترك بينهما.

واضاف عبداللهي في تصريح للصحفيين اليوم الخميس خلال مراسم شحن المنصة الـ 22 لمنطقة بارس الجنوبي في شركة 'صدرا' للصناعات البحرية ان الوحدة الثانية لمصفي 'نجم الخليج الفارسي' (ستارة خليج فارس) باعتبارها اكبر مصفي للمكثفات الغازيه في العالم سيتم تدشينها حتي نهاية العام الايراني الحالي الذي ينتهي في يوم 20آذار/مارس الجاري.
وقال ان حجم انتاج المكثفات الغازية سيرتفع من 120 الف برميل يوميا الي 240 الف برميل من خلال تدشين الوحدة الثانية للمصفي.
وصرح انه يتم انتاج 5.5 مليار لتر سنويا من مختلف المنتجات في الوحده الاولي للمصفي التي جري تدشينها في العام الايراني الماضي حيث يشكل البنزين 2.5 مليون لتر منها يوميا.
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ايران تنتج الغاز بحجم يعادل قطر من الحقل الغازي المشترك

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