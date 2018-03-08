جهانغيري: ايران تعتبر امن ورفاهية العراق من امنها ورفاهيتها

طهران/8آذار/مارس- اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري علي اهمية الانسجام الداخلي والسياسي في العراق وضرورة الحيلولة دون المساس بهذا الانسجام وقال ان التلاحم والانسجام الداخلي في العراق ضرورة ملحة لاننا سنشهد تدخلات الاجانب في شؤونه في حال عدم وجود الانسجام والتلاحم.

واضاف جهانغيري خلال لقائه اليوم الخميس في مقر اقامته نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت دوما الي جانب الشعب والحكومة العراقية وان العلاقات بين البلدين لا تنفصم.
وقال، ان مسايرة ايران مع العراق في مكافحة الارهاب اظهرت بان ايران تقف الي جانب الشعب العراقي في الضراء والسراء وتعتبر امن العراق ورفاهيته من امنها ورفاهيتها.
واعتبر العلاقات الثنائية والتعاملات السياسية والاقتصادية بين البلدين بانها ايجابية ومتنامية، مصرحا ان العلاقات بين ايران والعراق شهدت تطورا جيدا بيد ان هناك بعض العقبات والمشاكل التي حتاج معالجتها اتخاذ قرارات جادة وازالة البيروقراطية لدي البلدين.
واعرب عن امله بان تكون العلاقات بين طهران وبغداد متنامية دوما وان تتولي ايران دورا ملحوظا الي جانب الحكومة والشعب العراقي في اعادة اعمار العراق.
واكد علي اهمية الانتخابات المقبلة في العراق وحساسيتها داعيا الي مراقبة الاوضاع بصورة جيدة لان وقوع الخلافات يمكن ان يمس بالهيكلية السياسية للبلد.
انتهي**2018 ** 2342



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إسحاق جهانغيري

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جهانغيري: ايران تعتبر امن ورفاهية العراق من امنها ورفاهيتها

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