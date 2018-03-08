قاسمي يدعو بريطانيا لموقف مسؤول بالضغط علي الرياض لوقف عدوانها علي اليمن

ودان قاسمي في تصريح له اليوم الخميس التصريحات والمواقف التي اتخذها المسؤولون البريطانيون والسعوديون ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الي بريطانيا موخرا وقال انه من المضحك ان المسؤولين البريطانيين يدلون بمثل هذه التصريحات والمواقف ضد ايران خلال اللقاء مع مسؤولي دولة مثل السعودية التي اعتدت علي اليمن وتسببت بوقوع كارثة انسانية وجريمة حرب فيه، مضيفا ان السعودية هي المصدر الرئيس والمروج والداعم للتطرف والارهاب واثارة الحروب في الشرق الاوسط والعالم منذ سنين طويلة.

واكد ان الدعم السياسي والتسليحي الذي تقدمه بريطانيا وبعض الدول الاخري مثل اميركا للسعودية يشكل تهديدا للامن والسلام والاستقرار للمنطقه باسرها، مضيفا ان هذا التناغم لبريطانيا مع الرياض يجعلها مسؤولة اكثر في اثارة الازمات في منطقة غرب آسيا وتاجيجها واستمرارها كما يجعل التوصل الي السلام والتعاون بين دول المنطقة امرا صعبا وطويلا واكثر كلفة.

وقال، ان المتوقع من كافة دول العالم بما فيها بريطانيا والمجتمع الدولي بشكل عام اتخاذ موقف مسؤول بممارسة الضغط علي السعودية لوقف الحرب واراقة الدماء في اليمن والكف عن تصدير الافكار المتطرفة والارهابية وان لا يساموا مصالحهم الاقتصادية الآنية علي حساب السلام والامن الدوليين.

انتهي**2018 ** 2342

