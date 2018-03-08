قائد الثورة: تواجد ایران فی المنطقة قضیة لا تعنی امیركا واوروبا

طهران / 8 اذار /مارس /ارنا-
صرح قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علي الخامنئی بان امیركا تشیر الشكوك دوما تجاه تواجد ایران فی المنطقة فی حین ان لها هی نفسها تواجدها المفسد والفتنوی فی كل مكان، مؤكدا بان تواجد ایران بالمنطقة قضیة لا تعنی امیركا واوروبا.

ولدي استقباله الیوم الخمیس حشدا من قراء مدائح ومراثی أهل البیت علیهم السلام علي اعتاب ذكري ولادة السیدة فاطمة الزهراء علیها السلام، اشار سماحته الي تصریحات المسؤولین الامیركیین والاوروبیین فی معارضتهم لتواجد ایران الاقلیمی قائلا، فی حین ان لامیركا تواجدا مفسدا وفتنویا فی كل مكان، تثیر الشكوك دوما حول تواجد ایران فی المنطقة. هل ینبغی علینا ان ناخذ الاذن من امیركا للتواجد فی المنطقة ؟.
وتساءل قائد الثورة الاسلامیة ایضا، هل ینبغی علینا ان نتحادث ونتحاور مع حكومات المنطقة للتواجد فی المنطقة ام معكم ؟ متي ما اردنا التواجد فی امیركا سنتحادث معكم!.
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قائد الثورة: تواجد ایران فی المنطقة قضیة لا تعنی امیركا واوروبا

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