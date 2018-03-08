قائد الثورة: الحجاب وسیلة لصون المراة ولیس لتقییدها

ولدي استقباله حشدا من قراء مدائح ومراثی أهل البیت علیهم السلام علي اعتاب ذكري ولادة السیدة فاطمة الزهراء علیها السلام، قال سماحة قائد الثورة الاسلامیة، ان رایة الاستقلال من حیث الهویة والثقافة هی الیوم بید النسوة الایرانیات.

واعتبر آیة الله الخامنئی، ان المرأة فی منطق الإسلام تحظي بأسوة وإطار كامل، وقال: ان المرأة المسلمة تتحلي بالایمان والعفة، وتتولي الجانب الأهم من تربیة الانسان، ولدیها التأثیر فی المجتمع، وتتمتع بالنضج العلمی والمعنوی، وتدیر كیان الاسرة الهام وهی تزرع الطمأنینة لدي الرجل.

وأضاف سماحته: ان كل ذلك وإلي جانب المیزات الأنثویة مثل رقة القلب والاستعداد لتقبل النور الإلهی، كل ذلك یشكل نموذج المرأة فی الإسلام.

واعتبر ان هنالك فی المقابل علي مر التاریخ نماذج منحرفة تتمثل الیوم فی المرأة الغربیة، والتی من میزاتها هی ان تتمكن من استقطاب أنظار الرجال وتهییج غرائزهم الجنسیة علي العكس من المیزات البارزة التی ذكرناها للمرأة المسلمة.

واضاف سماحة آیة الله الخامنئی: انه لذلك فمن میزات المرأة الغربیة؛ التعری، حیث الرجال فی مراسمهم یرتدون ملابس محتشمة تماما، فی حین ان المرأة لدیهم تتعري ما استطاعت.

وتابع قائد الثورة الاسلامیة، لقد سمعتم ان عددا ملحوظا من النسوة من ذوات المسؤولیة فی الغرب اعلنّ خلال الاشهر الاخیرة واحدة بعد اخري بانهم تعرضن خلال عملهن الاداری فی شبابهن للتحرش بالقوة والعنف.

واكد سماحته بان الاسلام اغلق بوساطة الحجاب طریق وصول المراة الي نقطة الانحراف هذه واضاف، ان المراة یمكنها ان یكون لها حضور فاعل وتاثیر عمیق فی السوح الاجتماعیة حیث ان لنساء بلادنا مثل هذا التاثیر، وهنالك بینهم من یلتزمن الي مستوي جید جدا بهذا الانموذج والبعض الاخر منهم بمستوي متوسط.

وتابع قائلا، ان التنامی والتطور المستمر لشجرة الثورة الطیبة رغم قرابة 40 عاما من التآمر المستمر وغیر المسبوق من قبل الأعداء ضد الشعب الایرانی، لهو أمر یبعث علي الاعتزاز ومؤشر علي العنایة الربانیة، وقال: ان أعداء ایران ومنذ عدة أشهر اجتمعوا فی غرف التفكیر المغلقة وخططوا للأشهر الثلاث الأخیرة من السنة (الایرانیة التی تنتهی فی 20 آذار/مارس 2018)، واهمین انهم یمكنهم القضاء علي الجمهوریة الاسلامیة فی الشهر الاخیر من الشتاء.

وأوضح: لقد شاهدتم كیف ان الشعب وخلال الشهرین الماضیین قام بالرد علیهم، فالشعب الایرانی جاهز دوما لإسكات أی معتد.

انتهي ** 2342

