مساعد وزير الدفاع الوطني الأفغاني يعتبر امن ايران من امن بلاده

طهران/8 أذار/مارس/إرنا- أعلن مساعد وزير الدفاع الوطني الأفغاني للشؤون السياسية و الإستراتيجية 'أحمد تميم عاصي'، أن الهدف من زيارته الي إيران، هو تعزيز وتوطيد العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين وتمهيد الأرضية اللازمة لزيارة وزير الدفاع الوطني الأفغاني الي إيران.

وقال مساعد وزير الدفاع الوطني الأفغاني اليوم الخميس، في طهران، خلال لقائه بوزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي 'ان أفغانستان تعتبر أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أمنها' مضيفا، 'ان أفغانستان لن تلتزم الصمت أمام أي تهديد أو قلق يواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وستتصدي له'.
وعبر المسؤول الافغاني عن أمله في صياغة الوثيقة الستراتيجية للتعاون الثنائي بين أفغانستان وإيران وإدخالها حيز التنفيذ علي وجه السرعة.
كما هنأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدحرها للإرهابيين مثمنا جهودها في هذا الصدد وأعلن عن رغبة أفغانستان في الإستفادة من تجارب إيران المكتسبة خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) وكذلك تجاربها في مجال الإقتصاد المقاوم ومكافحة الإرهاب ورعاية شؤون أسر الشهداء والمضحين'.
لفت أحمد تميم عاصي الي أن أفغانستان لن تسمح لأي بلد بالتدخل وتقويض علاقاتها مع إيران الشقيقة والجارة لها مصرحا، 'ان العلاقات الثنائية بين إيران وأفغانستان من شأنها أن تتطور في المستقبل الي أبعاد أكثر شمولا'.
وفي ختام هذا اللقاء، قام مساعد وزير الدفاع الوطني الأفغاني للشؤون السياسية والإستراتيجية والوفد المرافق، بزيارة تفقدية لمعرض إنجازات التصنيع الدفاعي الإيراني.
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سياسي

مساعد وزير الدفاع الوطني الأفغاني

العميد أمير حاتمي

التعاون الثنائي

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مساعد وزير الدفاع الوطني الأفغاني يعتبر امن ايران من امن بلاده

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