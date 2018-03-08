الرئيس العراقي يدعو لانطلاقة جديدة بالتعاون مع ايران بعد النصر علي'داعش'

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان اوردته السومرية نيوز، إن 'رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، استقبل اليوم، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسحاق جهانغيري والوفد السياسي والاقتصادي الكبير المرافق له'.

وأكد معصوم، بحسب البيان، 'علي عمق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين العراقي والايراني'، مشيرا الي 'اهتمام العراق بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية الاسلامية في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار لكافة شعوب وبلدان المنطقة'.

ورحب بـ'مشاركة نشيطة للاستثمارات الايرانية في مشاريع البناء واعادة الاعمار وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن التعاون علي مستوي حماية البيئة والملاحة والسياحة'، داعيا الي 'تجاوز المشاكل البيروقراطية، وانطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين بعد النصر الذي حققه العراق علي تنظيم داعش الارهابي'.

وشدد معصوم، 'علي ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب علي المدي الاستراتيجي، وكذلك في مجال الطاقة واسعار النفط'، مؤكدا علي 'حرص العراق الثابت علي وحدته شعبه وسيادته علي اراضيه واستقلاله الوطني تقترن دائما بالحرص علي رفض المساس بمصالح الدول المجاورة والصديقة كافة ورفض النظر الي اي منها بعيون الآخرين'.

ووصل اسحاق جهانغيري نائب الرئيس الايراني حسن روحاني يوم امس الاربعاء، الي العاصمة بغداد علي رأس وفد رفيع من الجمهورية الاسلامية، وفيما عقد الوفد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعات عدة.

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