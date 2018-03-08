اللواء باقری: الاستكبار غیر قادر علي الوقوف امام الشعب الایرانی

وفی تصریح ادلي به الیوم الخمیس خلال اجتماع مجلس التخطیط لبرنامج 'السالكون طریق النور' قال اللواء باقری، ان الزمر المعادیة للثورة واعداء الشعب والنظام الالداء یحاولون الایحاء باستنتاجات بعیدة عن الواقع، وان برنامج 'السالكون طریق النور' وفر امكانیة مشاركة اكثر من 6 ملایین شخص فیه من ضمنهم ما یربو علي 4 ملایین تتراوح اعمارهم بین 15 الي 30 عاما.

یذكر ان برنامج 'السالكون طریق النور' یتضمن رحلات فی اطار قوافل من مختلف انحاء البلاد الي المناطق التی شهدت سوح المعارك وبطولات وملاحم الجیش والحرس الثوری والتعبئة وسائر صنوف القوات المسلحة فی التصدی للحرب العدوانیة التی شنها نظام صدام ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خلال لاعوام 1980-1988 .

واضاف اللواء باقری، ان الحضور الحماسی للشباب فی اطار قوافل 'السالكون طریق النور' قد جعل العدو مترددا ووفقا للتقاریر الاعلامیة فان الاعداء اقروا بانهم لا یمكنهم الوقوف امام ایران الاسلامیة وان ای تحرك خاطئ یصدر عنهم سیواجه برد حاسم وساحق.

واكد رئیس الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة بان قدرة الردع امام العدو مسالة مهمة جدا وینبغی بذل الاهتمام الجاد بها.

واعتبر ان العاصفة التی اجتاحت المنطقة من قبل الاعداء بهدف ضرب الجمهوریة الاسلامیة والثورة الاسلامیة فی المنطقة (سوریا والعراق) قد فشلت.

واكد رئیس الاركان العامة للقوات المسلحة بان الجمهوریة الاسلامیة لیست داعیة حرب بل هی منادیة للسلام وقال فی الاشارة الي الحرب المفروضة من قبل النظام العراقی البائد ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، انه علي رواة وقائع الحرب فی برنامج 'السالكون طریق النور' الاهتمام بهذه النقطة المهمة الا وهی ان ایران الاسلامیة لا رغبة لها بالحرب لكننا دافعنا عن بلادنا.

انتهي ** 2342

