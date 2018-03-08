اللواء باقری: الاستكبار غیر قادر علي الوقوف امام الشعب الایرانی

طهران / 8 اذار /مارس /ارنا-
اكد رئیس الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة اللواء محمد باقری بان الاستكبار والاعداء الاقلیمیین والدولیین غیر قادرین علي الوقوف امام الشعب الایرانی الباسل.

وفی تصریح ادلي به الیوم الخمیس خلال اجتماع مجلس التخطیط لبرنامج 'السالكون طریق النور' قال اللواء باقری، ان الزمر المعادیة للثورة واعداء الشعب والنظام الالداء یحاولون الایحاء باستنتاجات بعیدة عن الواقع، وان برنامج 'السالكون طریق النور' وفر امكانیة مشاركة اكثر من 6 ملایین شخص فیه من ضمنهم ما یربو علي 4 ملایین تتراوح اعمارهم بین 15 الي 30 عاما.
یذكر ان برنامج 'السالكون طریق النور' یتضمن رحلات فی اطار قوافل من مختلف انحاء البلاد الي المناطق التی شهدت سوح المعارك وبطولات وملاحم الجیش والحرس الثوری والتعبئة وسائر صنوف القوات المسلحة فی التصدی للحرب العدوانیة التی شنها نظام صدام ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خلال لاعوام 1980-1988 .
واضاف اللواء باقری، ان الحضور الحماسی للشباب فی اطار قوافل 'السالكون طریق النور' قد جعل العدو مترددا ووفقا للتقاریر الاعلامیة فان الاعداء اقروا بانهم لا یمكنهم الوقوف امام ایران الاسلامیة وان ای تحرك خاطئ یصدر عنهم سیواجه برد حاسم وساحق.
واكد رئیس الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة بان قدرة الردع امام العدو مسالة مهمة جدا وینبغی بذل الاهتمام الجاد بها.
واعتبر ان العاصفة التی اجتاحت المنطقة من قبل الاعداء بهدف ضرب الجمهوریة الاسلامیة والثورة الاسلامیة فی المنطقة (سوریا والعراق) قد فشلت.
واكد رئیس الاركان العامة للقوات المسلحة بان الجمهوریة الاسلامیة لیست داعیة حرب بل هی منادیة للسلام وقال فی الاشارة الي الحرب المفروضة من قبل النظام العراقی البائد ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، انه علي رواة وقائع الحرب فی برنامج 'السالكون طریق النور' الاهتمام بهذه النقطة المهمة الا وهی ان ایران الاسلامیة لا رغبة لها بالحرب لكننا دافعنا عن بلادنا.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

اللواء باقری

ایران

الاستکبار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اللواء باقری: الاستكبار غیر قادر علي الوقوف امام الشعب الایرانی

معظم المشاهدات

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل الي بغداد

وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل الي بغداد

قاسمي: إظهار إيران كعدو وكتهديد مزعوم لا ينته إلا لمزيد من التخلف والتباعد واستغلال الأعداء

قاسمي: إظهار إيران كعدو وكتهديد مزعوم لا ينته إلا لمزيد من التخلف والتباعد واستغلال الأعداء

بروجردي يعلن استعداد ايران للتفاوض مع السعودية

بروجردي يعلن استعداد ايران للتفاوض مع السعودية

أحدث الأخبار

زيارة ظريف لباكستان ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

المتحدث باسم الخارجية الباكستانية:

زيارة ظريف لباكستان ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

ظريف: المراة هي اكثر اهلية لقيادة الحملة العالمية ضد العنف والتطرف

ظريف: المراة هي اكثر اهلية لقيادة الحملة العالمية ضد العنف والتطرف

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

فی الرد علي بیان اللجنة العربیة الرباعیة...

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون بترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية

الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون بترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية

جهانغيري يلتقي نوري المالکي

جهانغيري يلتقي نوري المالکي

موضوعات مرتبط