عراقجي يعلن استعداد ايران لدعم الحكومة الافغانية للمضي بعملية السلام

ولدي استقباله مساعد وزير الدفاع الافغاني احمد تميم عاصي بوالوفد المرافق له، الاربعاء، أعرب عباس عراقجي عن تقديره لحكمة وتوجيهات الرئيس الافغاني لبدء مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي بين افغانستان ايران، ورأي ان سلام البلدين واستقرارهما وامنهما مرتبط ببعضه بعضا ولا يمكن فصلهما عن بعض، نظرا لوجود مختلف المشتركات والاواصر العميقة والأخوية بين الشعبين.

واضاف عراقجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تري بإن العلاقات مع افغانستان لا تتأثر بعلاقات كل من البلدين مع الدول الاخري.

واشار الي وجود تهديدات مشتركة وخاصة الارهاب، وأكد ضرورة التعاون الوثيق بين الجانبين لمواجهة هذه التهديدات، معربا عن امله بأن يشهد التعاون بين البلدين مزيدا من التقدم ليشمل مستويات اعلي شيئا فشيئا.

كما أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم العون للحكومة الافغانية للمضي قدما في عملية إقرار السلام في أفغانستان.



من جانبه أعلن مساعد وزير الدفاع الافغاني في الشؤون السياسية والاستراتيجية أن الهدف من زيارته الي طهران هو التمهيد لزيارة وزير الدفاع الافغاني الجديد الي ايران ، وبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.

وأبدي أحمد تميم عاصي تقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه عملية السلام في أفغانستان، مؤكدا ان الصداقة مع ايران تحظي باهمية كبري بالنسبة لبلاده، وان هذه العلاقات لا تتأثر بالعلاقات مع أي دولة أخري.

انتهي ** 2342

