العبادي يثمن وقوف ايران مع العراق ضد الارهاب حتي تحقيق النصر

بغداد / 8 اذار /مارس / ارنا-
اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاربعاء، ان ايران شاركت بملياري دولار لاعمار العراق، مثمنا وقوف ايران مع العراق ضد الارهاب حتي تحقيق النصر.

واوردت 'السومرية نيوز' ان العبادي قال خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بغداد مع نائب الرئيس الايراني اسحق جهانغيري، 'اننا نعتز بتطور العلاقات بين الشعبين والبلدين العراقي والايراني والتطلع لتوسيعها في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وكل مايخدم مصالح الشعبين والبلدين'، معربا عن شكره لايران لـ'وقوفها مع العراق ضد الارهاب حتي تحقيق النصر وتحرير ارضنا ومدننا من داعش والذي تم بتضحيات العراقيين الجسيمة من جميع اطياف الشعب العراقي'.
واكد العبادي ان 'العراق في مقدمة الدول التي تحارب الارهاب وتُبعد خطره عن دول المنطقة'، لافتا الي 'اننا قضينا علي داعش عسكريا ومازلنا نحارب الفكر الارهابي المنحرف'.
ورحب العبادي بـ'مساهمة ايران وشركاتها في مجال الإعمار'، مشيرا الي 'مشاركة ايران بملياري دولار لإعمار العراق'.
وتابع 'امامنا فرصة للعمل المشترك في إرساء السلام والاستقرار وإنهاء النزاعات المسلحة في المنطقة علي اساس التعاون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية'، لافتا الي ان 'المباحثات مع الجانب الايراني شملت التجارة وترسيم الحدود وشط العرب والمياه والتعاون الاقتصادي والتجاري وتحويل الاموال وان هناك نقاشاً بين الوفدين والمختصين لمتابعة ذلك وتوقيع محضر الاجتماع بين البلدين'.
ويزور النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري العراق علي راس وفد سياسي واقتصادي رفيع في زيارة تستغرق 3 ايام.
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العبادي يثمن وقوف ايران مع العراق ضد الارهاب حتي تحقيق النصر

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