جهانغيري يؤكد دعم ايران للعراق والوقوف الي جانبه لترسيخ التعاون الاستراتيجي

بغداد / 8 اذار /مارس /ارنا-
جدد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية 'اسحاق جهانغيري' الاربعاء، دعم ايران للعراق والوقوف الي جانبه لترسيخ التعاون الاستراتيجي بينهما.

وقال جهانغيري خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 'نعمل علي تعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي والاستثماري مع العراق' في مختلف المجالات ومنها مشاريع نقل الغاز وتوقيع مختلف الاتفاقيات في المجالات النفطية وكذلك العلاقات المصرفية لتسهيل شؤون المستثمرين والصناعيين.
وأضاف النائب الاول للرئيس الايراني اننا 'مستعدون للتعاون مع القطاع الخاص العراقي بمختلف المجالات'، لافتا الي أن 'العلاقات الايرانية العراقية استراتيجية ويجب ان تتطور'.
وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية 'اسحاق جهانغيري'، قد وصل بغداد ظهر الاربعاء، علي رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام.
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جهانغيري يؤكد دعم ايران للعراق والوقوف الي جانبه لترسيخ التعاون الاستراتيجي

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