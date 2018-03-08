العبادی: مجالات الاتفاق مع ایران كبیرة

بغداد / 8 اذار /نارس /ارنا-
اكد رئیس الوزراء العراقی حیدر العبادی خلال لقائه بالوفد الایرانی فی بغداد، الاربعاء، ان مجالات الاتفاق كبیرة والاشكالات صغیرة بین البلدین، مشددا علي ان المباحثات مع الجانب الایرانی 'فیها منفعة'.

وقال المكتب الإعلامی لرئاسة الوزراء العراقی فی بیان إن 'الوفدین العراقی والایرانی عقدا مباحثات رسمیة برئاسة رئیس مجلس الوزراء حیدر العبادی والنائب الاول للرئیس الایرانی اسحق جهانغیری'.
ونقل المكتب عن العبادی قوله، إن 'لدینا علاقات تأریخیة متینة بین البلدین والشعبین ونسعي لتمتینها فی المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والتجاریة والمجالات الاخري، اضافة الي العمل علي ازالة جمیع المخلفات السابقة'.
واضاف العبادی، ان 'مجالات الاتفاق كبیرة والاشكالات صغیرة ومباحثاتنا مع الجانب الایرانی فیها منفعة للشعبین والبلدین'.
ووصل اسحاق جهانغیری النائب الأول للرئیس الایرانی حسن روحانی، ظهر الاربعاء، الي العاصمة بغداد فی زیارة رسمیة علي راس وفد سیاسی اقتصادی كبیر.
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العبادی: مجالات الاتفاق مع ایران كبیرة

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