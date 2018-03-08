خلال المحادثات مع العبادي

جهانغيري يعلن استعداد ايران لتخصيص خط اعتماد للعراق بقيمة 3 مليارات دولار

بغداد / 8 اذار /مارس /ارنا-
اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري بان ايران والعراق بحاجة الي وثيقة شاملة للتعاون الاقتصاد لتكون اساسا للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، معلنا استعداد ايران لوضع خط اعتماد تحت تصرف العراق بقيمة 3 مليارات دولار.

وخلال المحادثات التي جرت مع الجانب العراقي في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي بارك جهانغيري 'الانتصارات التي تحققت علي عصابات داعش الارهابية'، مشيداً بـ'الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد العبادي بتوحيد البلد والدور الكبير للعراق في المنطقة'.
وقال جهانغيري، إن 'العراق بلد مهم وكبير وعلاقتنا به وطيدة وهناك مشتركات عديدة وهي علي افضل حالاتها ومستوياتها'، مؤكدا ان 'ايران ستقف الي جانب العراق في الإعمار والبناء'.
واعلن استعداد ايران لمشاركة الشركات الايرانية في عملية الاعمار والبناء في العراق وقال، ان ايران علي استعداد لتخصيص خط اعتماد بقيمة 3 مليارات دولار للعراق لتتمكن الشركات والقطاع الخاص الايراني من المشاركة الجادة في عملية اعادة الاعمار في العراق.
واعتبر جهانغيري القضايا المصرفية من اهم القيود امام العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا الي وضع سبل الحل المناسبة لها، كما دعا الي ضرورة التجارة الحرة بين البلدين من اجل تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
واكد النائب الاول للرئيس الايراني كذلك ضرورة الربط السككي بين البلدين وقال، ان هذا الامر بحاجة الي احداث جسر وخطط سككي بطول 30 كم وفي هذه الحالة سيرتبط العراق باسيا الوسطي والصين فيما سيمتد خط ايران السككي الي البحر الابيض المتوسط.
واعلن استعداد ايران للتعاون في مجال صنع الادوية، وان تزيد تعاونها مع العراق في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز.
كما اكد ضرورة تاهيل نهر اروند الحدودي بين البلدين ليستفيد مواطنو البلدين من مزاياه.
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جهانغيري يعلن استعداد ايران لتخصيص خط اعتماد للعراق بقيمة 3 مليارات دولار

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جهانغيري يعلن استعداد ايران لتخصيص خط اعتماد للعراق بقيمة 3 مليارات دولار

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