تحذير من انتقال العناصر الإرهابية المنهزمة إلي مناطق أخري

وصادق وزراء الداخلية العرب علي بيان ختامي للدورة الداعي إلي ّ'توحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الفكري، ومكافحة التطرف المفضي إلي الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت'.

كما دعا البيان الذي قرأه الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان إلي 'توحيد التصورات الأمنية وتنسيق العمل المشترك لمواجهة جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والوقاية منها'.

وأشاد بيان وزراء الداخلية العرب 'بالانتصارات التي تحققت علي الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية'، في إشارة إلي العراق وسوريا، مؤكدا أن هذه الانتصارات لا يجب 'تنسينا ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية إلي مناطق أخري'.

في هذا السياق دعا البيان الدول العربية إلي 'تعزيز الرقابة علي الحدود وتأمينها لمنع الخطر الداهم الذي تشكله عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق القتال وإيقاف تسللهم إلي داخل الدول، وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابع تهريب المخدرات'.

وأشاد وزراء الداخلية العرب، في البيان، 'بالتجربة الجزائرية كنموذج لحل الأزمات والقضاء علي الإرهاب والتطرف'.

وأكد البيان أن 'التجربة الجزائرية من شأنها أن تقدم نموذجا واقعيا وعمليا لحل الأزمات التي تعصف بمنطقتنا العربية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية في سبيل الوصول إلي الحقوق والكرامة في كنف الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ علي سيادة دولها ووحدة أراضيها'.

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