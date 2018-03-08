أكد أن الأمة العربية ستظل مستهدفة ما لم يقم الفلسطينيون دولتهم

رئيس وزراء الجزائر: الإرهاب نتيجة حسابات ومناورات الهيمنة

أالجزائر / 8 آذار / مارس / إرنا- اكد رئيس الوزراء الجزائري 'أحمد أويحيي'، الأربعاء، أن آفة الإرهاب التي تواجهها دول في العالم العربي هي نتيجة حسابات ومناورات جهوية أو ذات بعد أوسع من أجل الهيمنة، مشددا أن الأمة العربية ستظل مستهدفة في أمنها ما لم يقم الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الوزير الأول الجزائري، في افتتاح الدورة الـ 35 لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر، 'إن العالم العربي يدفع اليوم ضريبة رهيبة للإرهاب المقيت'، منبها أن هذا الأخير 'ما انفك يطور أساليبه الإجرامية باستمرار'.
وأوضح أحمد أويحيي أن العالم العربي عامة يواجه 'حسابات ومناورات هيمنية سواء كانت جهوية أو ذات بعد أوسع، حسابات ومناورات تغذي عددا من الأزمات التي تزعزع الاستقرار وتستنزف الإمكانيات'.
كما أكد أحمد أويحيي أن 'الأمة العربية تظل مستهدفة في أمنها وحقوقها المشروعة، جراء غياب حل للقضية الفلسطينية'، مؤكدا أن هذا الحل يجب أن يكرس 'حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس'، مضيفا أن هذا الحل من شأنه أن 'يبعد علي العالم العربي مخاطر انفجار جهوي'.
وبحسب الوزير الأول الجزائري، فإن بلدان العالم العربي 'مستهدفة أكثر من أي وقت مضي في استقرارها وأمنها'، وأنه بدون هذا الأمن والاستقرار 'لا يمكننا أن نحقق نتائج في مجالات التنمية والتطور علي كافة الأصعدة'.
وأشار أحمد أويحيي إلي وجود 'تحديات ومخاطر جديدة' علي الساحة العربية والدولية، علي غرار الجريمة الالكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واستعمال الانترنت لتجنيد الشباب في الشبكات الارهابية'.
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رئيس وزراء الجزائر: الإرهاب نتيجة حسابات ومناورات الهيمنة

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