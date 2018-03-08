حیدر العبادی: المشروع الداعشی التكفیری فشل فی العراق

بغداد/8 اذار/مارس/ارنا-اكد رئیس مجلس الوزراء العراقی حیدر العبادی، ان المشروع الداعشی التكفیری قد فشل فی العراق .

وقال العبادی فی احتفالیة نظمت بالعاصمة العراقیة بغداد، یوم الاربعاء، بمناسبة الیوم العالمی للمرأة 'ان المشروع الداعشی قد فشل وانتهي فی العراق، واننا نرید بناء عراق قوی وان تعود بغداد مصدراً للعطاء' .
واشار رئیس مجلس الوزراء العراقی الي 'ان عصابات داعش الارهابیة حاولت دفع المرأة للعزلة والعبودیة وقتل الحیاة، ولكنها اثبتت أنها اقوي من الطغاة، وان المرأة العراقیة قد اثبتت فی هذه الظروف بأنها المجاهدة والمضحیة والبناءة والمتصدیة'.
واضاف العبادی 'ان هناك مجتمعات ترید للمرأة ادواراً ثانویة، ولكنها متساویة مع الرجل ونریدها ان تلعب دوراً اساسیاً فی البناء والإعمار والتصدی، وان تكون مشاركتها حقیقیة بعدما كان دورها اساسیاً فی التصدی للارهاب ودافعاً اساسیاً للرجل' .
وتجدر الاشارة الي القائد العام للقوات المسلحة العراقیة حیدر العبادی، كان قد اعلن فی التاسع من شهر كانون الاول-دیسمبر الماضی، الانتصار النهائی والشامل علي تنظیم داعش الارهابی، بعد ان رفعت القوات العراقیة، العلم العراقی علي كل اراضی البلاد، وجاء هذا الاعلان بعد ثلاثة اعوام ونیف من الحرب الدامیة ضد تنظیم داعش الارهابی، والتی منی فیها بهزائم وانكسارات كبیرة، شارك فی تحقیقها، قوات الجیش والشرطة الاتحادیة وجهاز مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبی، وقوات البیشمركه الكردیة، والحشد العشائری .
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حیدر العبادی: المشروع الداعشی التكفیری فشل فی العراق

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