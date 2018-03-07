الميزان التجاري الإيراني في شهر شباط كان إيجابيا

وحسب تقرير دائرة الجمارك الإيرانية اليوم الأربعاء، أظهر حجم صادرات السلع الإيرانية في الفترة ما بين 21 كانون الثاني/يناير حتي 19 شباط/فبراير للعام الجاري نموا بنسبة 5 بالمئة من حيث القيمة وحوالي واحد بالمئة من حيث الوزن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما إرتفعت صادرات السلع الإيرانية خلال الفترة ما بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 حتي 20 كانون الثاني/يناير 2018 والتي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و972 مليون دولار، إرتفعت بنسبة 26 بالمئة مقارنة بصادرات السلع خلال الشهر السابق لهذه الفترة.

يذكر، ان الميزان التجاري الإيراني شهد وتيرة تصاعدية مع بداية فصل الشتاء الجاري حيث إرتفع الميزان التجاري الإيراني من ملياري دولار سلبا خلال الفترة بين 22 نوفمبر/تشرين الثاني حتي 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 الي مليار و262 مليون دولار سلبا وبعد ذلك واصل الإرتفاع ليصبح إيجابيا في الفترة ما بين 21 كانون الثاني/يناير حتي 19 شباط/فبراير المنصرم.

ونظرا لأن قيمة صادرات السلع الإيرانية خلال الفترة ما بين 21 كانون الثاني/يناير حتي 19 شباط/فبراير الماضي بلغت 6 مليارات و78 مليون دولار وقيمة البضائع المستوردة بلغت 4 مليارات و852 مليون دولار فعلي هذا الأساس، أصبح الميزان التجاري الإيراني خلال الشهر الحادي عشر من العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس 2017) زائد مليار و226 مليون دولار.

يذكر، ان خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام الإيراني الجاري، تم تصدير 117 مليونا و959 ألف طن من السلع الإيرانية بقيمة 41 مليارا و690 مليون دولار.

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