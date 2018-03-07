للمرأة دور هام في إرساء السلام والأمن المستديم والهدوء

وأضافت بروجردي اليوم الأربعاء خلال كلمتها أمام إجتماع 'المرأة والسلام والأمن المستديم' الدولي، في معرض تهنئتها حلول الذكري السنوية لمولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) أضافت، إن دور المرأة في توفير الإستقرار وإرساء السلام في المجتمع هام جدا وان المرأة بفضل خصائصها الجوهرية، تضطلع بدور محوري وبناء علي صعيدي المؤسسة الأسرية الصغيرة والمجتمع برمته.

كما تطرقت بروجردي، الي الدور الفاعل للمرأة في مراكز صنع القرار وصرحت، 'إن حضور المرأة في مراكز صنع القرار، يساعد بالتأكيد علي تيسير سلوك المجتمع مسار الصلح وإضفاء المزيد من الشفافية علي مختلف القضايا'.

إنتهي**أ م د** 1837

