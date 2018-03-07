رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية؛

للمرأة دور هام في إرساء السلام والأمن المستديم والهدوء

طهران/7 آذار/مارس/إرنا- قالت رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية 'أشرف بروجردي'، ان المرأة وبفضل خصائصها الجوهرية من شأنها أن تلعب دورا ملحوظا في سبيل وصول المجتمع الي الوضع المأمول وإرساء السلام والأمن المستديم والهدوء فيه.

وأضافت بروجردي اليوم الأربعاء خلال كلمتها أمام إجتماع 'المرأة والسلام والأمن المستديم' الدولي، في معرض تهنئتها حلول الذكري السنوية لمولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) أضافت، إن دور المرأة في توفير الإستقرار وإرساء السلام في المجتمع هام جدا وان المرأة بفضل خصائصها الجوهرية، تضطلع بدور محوري وبناء علي صعيدي المؤسسة الأسرية الصغيرة والمجتمع برمته.
كما تطرقت بروجردي، الي الدور الفاعل للمرأة في مراكز صنع القرار وصرحت، 'إن حضور المرأة في مراكز صنع القرار، يساعد بالتأكيد علي تيسير سلوك المجتمع مسار الصلح وإضفاء المزيد من الشفافية علي مختلف القضايا'.
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للمرأة دور هام في إرساء السلام والأمن المستديم والهدوء

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