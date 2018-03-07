خلال اللقاء مع طلاب جامعة لایدن الهولندیة؛

امیرعبداللهیان : تعزیز الامن الاقلیمی من اهم اهداف ایران الاسلامیة

طهران / 7 اذار / مارس/ ارنا – قال المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوري الاسلامی فی الشؤون الدولیة 'حسین امیرعبداللهیان' ان السعی علي توفیر اقصي نسبة من الامن القومی الایرانی والامن الاقلیمی یشكّل من اهم اهداف الجمهوریة الاسلامیة.

جاء ذلك خلال استقبال امیر عبداللهیان الیوم الاربعاء عددا من طلاب جامعة ' لایدن' الهولندیة، الذین یجرون زیارة حالیا للجمهوریة الاسلامیة بدعوة من كلیة العلاقات الدولیة التابعة لوزارة الخارجیة فی ایران.
ونوه المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوري الاسلامی الي مكانة البرلمان الایرانی فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ مبینا ان البرلمان تحول خلال المرحلة ما بعد الثورة الاسلامیة الي مؤسسة حقیقیة وفاعلة وذات صلاحیة مرموقة فی مجال الرقابة والتشریع داخل البلاد.
كما اشار الي دور ایران ومكانتها الاستراتیجیة داخل المنطقة، فضلا عن الامن المستدام فی البلاد؛ مشددا علي ان توفیر الامن القومی الایرانی والامن الاقلیمی یشكل من اهم اهداف الجمهوریة الاسلامیة وان كافة الاجراءات السیاسیة والامنیة المتبعة تاتی فی سیاق تحقیق هذه الاهداف.
وفی جانب اخر من تصریحاته، اشار امیر عبداللهیان الي دور غیر البناء للولایات المتحدة وبعض الدول الاقلیمیة فی مجال دعمها للجماعات الارهابیة وصولا الي مآربهم.
الي ذلك، طرح عدد من طلاب جامعة لایدن الهولندیة فی هذا اللقاء عددا من الاسئلة حول القضایا الدولیة والاقلیمیة علي المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوري الاسلامی فی الشؤون الدولیة حسین امیرعبداللهیان.
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امیرعبداللهیان : تعزیز الامن الاقلیمی من اهم اهداف ایران الاسلامیة

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