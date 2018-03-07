رئيس مؤسسة التفتيش العام الوطني يلتقي وزيرة الداخلية والإتصالات اليابانية

بكين /7آذار/مارس/ارنا- التقي رئيس مؤسسة التفتيش العام الوطني 'قاضي سراج' في العاصمة اليابانية طوكيو وزيرة الداخلية والإتصالات 'نوفادا' وبحث معها القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء أشارت الوزيرة اليابانية إلي علاقات الصداقة بين البلدين لافتة إلي إن العلاقات الإيرانية اليابانية تمر في الذكري التسعين لها.
وأشارت إلي توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الإشراف والتفتيش مثمنة زيارة سراج التي تأتي بهدف متابعة وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
وأعربت عن تعازيها وتعازي الحكومة والشعب الياباني لكارثة الطائرة الإيرانية التي وقعت مؤخراً وأسفرت عن سقوط 66 ضحية.
واشارت إلي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة التقييم الإداري في اليابان والتي تعرف اصطلاحاً باسم (Ombudsman) في تطوير العلاقات بين البلدين داعية رئيس مؤسسة (Ombudsman) اليابانية إلي المزيد من التنسيق مع الجانب الإيراني في هذا المجال.
من جانبه أشار رئيس مؤسسة التفتيش العام الوطني 'قاضي سراج' إلي الدور الذي لعبته إيران واليابان في تكوين وتأسيس جمعية الـ (Ombudsman) الآسيوية مشدداً علي ضرورة إستمرار وتطوير التعاون بين الجانبين.
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رئيس مؤسسة التفتيش العام الوطني يلتقي وزيرة الداخلية والإتصالات اليابانية

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