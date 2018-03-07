ايران ضد الارهاب؛

عضو كردي في مجلس النواب العراقي : ايران قدمت دعما مصيريا وحازما في مجال مكافحة الارهاب

اربيل / 7 اذار / مارس / ارنا – وصف النائب من اصول كردية في مجلس النواب العراقي، 'مسعود حيدر'، دور الجمهورية الاسلامية في مكافحة الارهاب داخل العراق، الي جانب مساندتها الاكراد وكافة مكونات الشعب العراقي في هذا الخصوص، بالمصيري والحازم.

واكد حيدر في تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاربعاء من اربيل، قائلا ان ايران وعبر مساعداتها في هذا الاطار، تمكنت من اعاقة توغل الارهابيين داخل العراق كما اسهمت في القضاء علي هذه الجماعات.
وشدد البرلماني العراقي علي ان التواجد الاستشاري للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق شكّل دعما حازما ومصيريا في التصدي لتقدم داعش الذي كان علي وشك احتلال كامل الاراضي العراقية.
واردف، ان المساعدات ايران هي التي اوقفت الارهابيين عند حدهم؛ داعيا الي تعزيز العلاقات بين العراق والجمهورية الاسلامية في مرحلة ما بعد داعش.
وتطلع حيدر الي تعزيز الدور الايراني في مجال التقريب بين مكونات الشعب العراقي ونبذ الفرقة والخلافات في العراق؛ محذرا من ان النزاعات الداخلية ستؤدي الي تكوين داعش جديد في هذا البلد.
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عضو كردي في مجلس النواب العراقي : ايران قدمت دعما مصيريا وحازما في مجال مكافحة الارهاب

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