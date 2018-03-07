العبادي: مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة

طهران - 7 اذار - مارس - ارنا - اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه بالوفد الايراني في بغداد، الاربعاء، ان مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة بين البلدين، مشددا علي ان المباحثات مع الجانب الايراني 'فيها منفعة'، فيما اكد الوفد علي ان بلاده ستقف الي جانب العراق في الإعمار والبناء.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن 'الوفدين العراقي والايراني عقدا مباحثات رسمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والنائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري'.
ونقل المكتب عن العبادي قوله، إن 'لدينا علاقات تأريخية متينة بين البلدين والشعبين ونسعي لتمتينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية والمجالات الاخري، اضافة الي العمل علي ازالة جميع المخلفات السابقة'.
واضاف العبادي، ان 'مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة للشعبين والبلدين'.
من جهته، بارك جهانغيري 'الانتصارات التي تحققت علي عصابات داعش الارهابية'، مشيداً بـ'الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد العبادي بتوحيد البلد والدور الكبير للعراق في المنطقة'.
وقال جهانغيري، إن 'العراق بلد مهم وكبير وعلاقتنا به وطيدة وهناك مشتركات عديدة وهي علي افضل حالاتها ومستوياتها'، مؤكدا ان 'ايران ستقف الي جانب العراق في الإعمار والبناء'.
ووصل اسحاق جيهانغيري النائب الأول للرئيس الايراني حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، الي العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
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اسحاق جهانغيري

بغداد

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العبادي: مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة

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