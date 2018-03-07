مباحثات تطوير التعاون الإعلامي بين إيران وبيلاروسيا

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة البيلاروسية مينسك بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجالات الفنية والتعليمية والإنتاج المشترك للأفلام والأخبار والعمل الصحفي.

واشار اويسي خلال اللقاء إلي تطوير العلاقات بين إيران وبيلاروسيا معتبراً إن المؤسسات الإعلامية تساعد علي تطوير هذه العلاقات والتعريف بين الشعبين.

من جانبه شدد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيوني الحكومي في بيلاروسيا 'ايفان ايزمونت' علي ضرورة التعاون الإعلامي بين إيران وبيلاروسيا معرباً عن استعداده لتقديم كل الدعم في هذا المجال.

وأشار إلي رغبة الشعب البيلاروسي بالتعرف علي إيران معتبراً إن تطوير التبادل المعلوماتي والإخباري بين البلدين له أهمية كبيرة.

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