زيارة وفد لجنة التعليم والأبحاث في مجلس الشوري الإسلامي إلي كوريا الجنوبية

بكين /7آذار/مارس/ارنا- زار وفد لجنة التعليم والأبحاث في مجلس الشوري الإسلامي العاصمة الكورية سيول وتفقد عددا من المراكز العلمية والبحثية وإلتقي برئيس لجنة التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي وبحث معه القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء إلي اعجاب الشعب الكوري بالتاريخ والثقافة والأساطير الإيرانية معرباً عن استعداد بلاده لتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين خاصة في المجال الصناعي.
هذا والتقي الوفد البرلماني الإيراني بسفير إيران لدي سيول حسن طاهريان الذي قدم تقريراً حول آخر مستجدات العلاقات السياسية والإقتصادية بين إيران وكوريا الجنوبية.
كما تفقد الوفد البرلماني مدينة mbc السينمائية الكورية والجامعة الجوية الفضائية الكورية ومراكز إنتاج الرسوم المتحركة.
كما سيزور الوفد المؤسسة العلمية والتقنية العليا ومؤسسة الإتصالات الإلكترونية ومدينة سيول الذكية.
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زيارة وفد لجنة التعليم والأبحاث في مجلس الشوري الإسلامي إلي كوريا الجنوبية

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