مصدر مسؤول : حسم المناقصات الخاصة بتنفيذ الوحدة 11 من بارس الجنوبي قريبا

بوشهر / 7 اذار/مارس ارنا – اعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز في حقل بارس الجنوبي 'محمد مشكين فام'، عن انجاز المرحلة الاولي من المناقصات الخاصة بمشروع تطوير الوحدة 11 من حقل بارس الجنوبي وتعيين المقاولين؛ مضيفا ان شركة 'توتال' ستضع صاحب العمل في صورة النتائج قريبا، علي ان يتم حسم المراحل النهائية للبدء في العمليات التنفيذية هناك.

واشار مشكين فام اليوم الاربعاء علي هامش تفقده للمشاريع الانمائية في حقل بارس الجنوبي، اشار الي تاكيد وزير النفط الايراني علي ان تنفيذ هذا المشروع سيتم وفقا للخطة المحددة ومن دون اي توقف.
وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز في حقل بارس الجنوبي، الي ان عملية تدشين (شحن الغاز) من المنصة 22 لهذا الحقل ستبدأ اعتبار من يوم غد الخميس بواسطة شركة 'صدرا' الملاحية.
ولفت المسؤول في وزارة النفط الايرانية الي انتاج 550 مليون مترمكعب من الغاز الايراني يوميا خلال فصل الشتاء في حقل بارس الجنوبي؛ مصرحا انه اعتبارا من اواسط السنة القادمة ستشهد الطاقة الانتاجية للغاز المرّ في هذا الحقل زيادة بنسبة ملياري قدم مكعب يوميا.
ونوه مشكين فام ايضا الي انه سيتم اعداد منصات الوحدات 14و13و22و24 من حقل بارس الجنوبي، وبفواصل زمنية لا تتعدي الشهر الواحد بهدف تدشين عمليات الشحن فيها.
وتابع انه بنهاية العام الايراني الحالي (في 20 اذار الحالي) ستبدا علمية شحن الغاز بحجم 14.2 مليون متر مكعب من المنصة رقم '14 آ'، ومن ثم خلال شهرين او 3 اشهر ستبدا علمية الشحن في منصة '14 سي' فضلا عن منصات 13 و22 و24، بما يبلغ 500 مليون قدم مكعب (اي مايعادل 14.2 مليون متر مكعب) في هذه المناطق.
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مصدر مسؤول : حسم المناقصات الخاصة بتنفيذ الوحدة 11 من بارس الجنوبي قريبا

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