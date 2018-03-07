مصدر مسؤول : حسم المناقصات الخاصة بتنفيذ الوحدة 11 من بارس الجنوبي قريبا

واشار مشكين فام اليوم الاربعاء علي هامش تفقده للمشاريع الانمائية في حقل بارس الجنوبي، اشار الي تاكيد وزير النفط الايراني علي ان تنفيذ هذا المشروع سيتم وفقا للخطة المحددة ومن دون اي توقف.

وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز في حقل بارس الجنوبي، الي ان عملية تدشين (شحن الغاز) من المنصة 22 لهذا الحقل ستبدأ اعتبار من يوم غد الخميس بواسطة شركة 'صدرا' الملاحية.

ولفت المسؤول في وزارة النفط الايرانية الي انتاج 550 مليون مترمكعب من الغاز الايراني يوميا خلال فصل الشتاء في حقل بارس الجنوبي؛ مصرحا انه اعتبارا من اواسط السنة القادمة ستشهد الطاقة الانتاجية للغاز المرّ في هذا الحقل زيادة بنسبة ملياري قدم مكعب يوميا.

ونوه مشكين فام ايضا الي انه سيتم اعداد منصات الوحدات 14و13و22و24 من حقل بارس الجنوبي، وبفواصل زمنية لا تتعدي الشهر الواحد بهدف تدشين عمليات الشحن فيها.

وتابع انه بنهاية العام الايراني الحالي (في 20 اذار الحالي) ستبدا علمية شحن الغاز بحجم 14.2 مليون متر مكعب من المنصة رقم '14 آ'، ومن ثم خلال شهرين او 3 اشهر ستبدا علمية الشحن في منصة '14 سي' فضلا عن منصات 13 و22 و24، بما يبلغ 500 مليون قدم مكعب (اي مايعادل 14.2 مليون متر مكعب) في هذه المناطق.

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