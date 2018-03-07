بعيدي نجاد: إيران ستقدم شكوي ضد الولايات المتحدة بسبب إنتهاكها للإتفاق النووي

وقال بعيدي نجاد خلال المقابلة مع الوكالة التي جرت اليوم الأربعاء: نظراً لمواصلة الولايات المتحدة إنتهاكها للإتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوي العالمية عام 2015 وتسبب في إثارة القلق لدي إيران فإن إيران سوف تقدم شكوي بهذا الخصوص إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع القادم.

وأشار بعيدي نجاد إلي موقف الحكومة الأمريكية من الإتفاق النووي وقال: إن ما تم الإتفاق عليه من قبل إيران ومجموعة 5+1 العام 2015 هو إن الإتفاقية النووية هي قضية منفصلة عن سائر القضايا الأخري.

هذا ومن المقرر أن تعقد الدول الأوروبية في برلين إجتماعاً مع المسؤولين الأمريكيين عشية الإجتماع المقرر الأسبوع القادم في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 للتحضير لجولة أخري من المفاوضات حول القضايا النووية والصاروخية الإيرانية.

وقد قال بعيدي نجاد بهذا الخصوص إن الحكومة البريطانية وعدت إيران بأنها سوف تقنع الولايات المتحدة خلال إجتماع برلين بمواصلة الإلتزام بالإتفاق النووي وإن الحكومة البريطانية لا تتوقع غير ذلك من الحكومة الأمريكية.

وكانت طهران قد اتهمت الدول الأوروبية مؤخراً باتخاذ مواقف واهية تجاه الإتفاق النووي مستوحاة من مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

انتهي ** ا ح** 1837

