مساعد وزير صحة جمهورية آذربيجان:

جمهورية آذربيجان توفر الظروف اللازمة لنشاطات الاطباء الايرانيين فيها

باكو/7آذار/مارس- ارنا - اكد مساعد وزير صحة جمهورية آذربيجان السور آقايف علي ضرورة التعاون مع ايران في المجالات الطبية والعلاجية وقال اننا سنوفر الظروف اللازمة لنشاطات الاطباء الايرانيين في اذربيجان .

وقال آقايف اليوم الخميس في ختام لقاءه وفدا صحيا ايرانيا برئاسة مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني ايرج حريرجي قال في تصريح لمراسل ارنا الاربعاء ان تعزيز التعاون مع ايران في المجال الطبي والصحي هو موضع اهتمام النائب الاول لرئيس جمهورية آذربيجان مهربان علي اوا.
واضاف ان جمعية حيدر علييف الخيرية تولي اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات الطبية والعلاجية مع ايران لذلك يجب تعزيز هذا التعاون اكثر فاكثر.
واعتبر مباحثاته مع الوفد الايراني بانها كانت مثمرة وقال ان التعاون بين البلدين يجري في مجالات الصحة بما فيها صناعة الادوية وتبادل الكوادر والتعليم الطبي.
واعتبر نشاطات الاطباء الايرانيين في جمهورية آذربيجان بانها كانت من المواضيع المطروحة خلال لقائه الوفد الايراني وقال : ستتخذ خطوات لازمة في هذا المجال.
واشار الي عقد الدورة الثانية عشرة لاجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وجمهورية آذربيجان في طهران خلال الاسبوع المقبل وقال ان مملثين عن وزارة صحة جمهورية آذربيجان سيحضرون الاجتماع.
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التعاون الطبي

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جمهورية آذربيجان توفر الظروف اللازمة لنشاطات الاطباء الايرانيين فيها

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