دراسة إمكانية تزويد ايران بطائرات نقل ركاب روسية الصنع

موسكو/7 آذار/مارس – إرنا – أعلن الكساندر نواك وزير الطاقة الروسي اليوم الاربعاء عن مفاوضات اُجريت مع وفد ايراني رفيع المستوي خلال إجتماع اللجنة الاقتصادية الثنائية حول تزويد ايران بطائرات سوخو سوبرجت100 الخاصة بنقل الركاب.

وكان مهدي سنائي السفير الايراني لدي روسيا قد أعلن أمام الإعلام الروسي قبل ثلاثة اسابيع عن وجود قناعة قوية ايرانية لشراء هذا النوع من الطائرات الروسية إلّا أنّ الجانب الروسي قد اشترط تزويد ايران بها بالحصول علي بعض التصاريح الدولية.
هذا وأعلن وزير الطاقة الروسي عن تزويد ايران بعربات سككية وباصات من انتاج شركة «كاماز» و شركة «اواز» الروسيتين حيث تم حتي الآن تسليم ايران 1200 عربة سككية تضاف اليها 3 آلاف عربة اُخري تستلمها ايران عام 2018.
علماً بأنّ الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الايراني الروسي اُقيم في الخامس والسادس من آذار شارك فيه وفد ايراني يتكون من 75 شخصية حكومية وقطاع خاص يترأسهم مسعود كرباسيان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية كما قام الجانبان بعد نهاية الاجتماع بتوقيع 9 مذكرات تفاهم و وثيقة تعاون واحدة.
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اقتصاد

تزويد ايران بطائرات مدنية روسية

الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة

موسكو

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دراسة إمكانية تزويد ايران بطائرات نقل ركاب روسية الصنع

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