زلزال بقوه 5.4 يضرب محافظة كرمان

كرمان/7آذار/مارس- ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات علي مقياس ريختر مساء اليوم الاربعاء مدينة كهنوج بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران .

ووقع الزلزال في الساعة ال18 و16 دقيقة من مساء اليوم في مدينة كهنوج.
ولم ترد بعد تفاصيل عن حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء الزلزال
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

اجتماعي

ايران

زلزال

كرمان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

زلزال بقوه 5.4 يضرب محافظة كرمان

معظم المشاهدات

قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل الي بغداد

وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل الي بغداد

وزير الصناعة الايراني: نتطلع لرسم خارطة طريق اقتصادية مع العراق

وزير الصناعة الايراني: نتطلع لرسم خارطة طريق اقتصادية مع العراق

إیران والعراق یدرسان الأرضیة اللازمة لتعزیز التعاون فی مجال الطاقة والكهرباء

إیران والعراق یدرسان الأرضیة اللازمة لتعزیز التعاون فی مجال الطاقة والكهرباء

أحدث الأخبار

الميزان التجاري الإيراني في شهر شباط كان إيجابيا

الميزان التجاري الإيراني في شهر شباط كان إيجابيا

للمرأة دور هام في إرساء السلام والأمن المستديم والهدوء

رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية؛

للمرأة دور هام في إرساء السلام والأمن المستديم والهدوء

امیرعبداللهیان : تعزیز الامن الاقلیمی من اهم اهداف ایران الاسلامیة

خلال اللقاء مع طلاب جامعة لایدن الهولندیة؛

امیرعبداللهیان : تعزیز الامن الاقلیمی من اهم اهداف ایران الاسلامیة

رئيس مؤسسة التفتيش العام الوطني يلتقي وزيرة الداخلية والإتصالات اليابانية

رئيس مؤسسة التفتيش العام الوطني يلتقي وزيرة الداخلية والإتصالات اليابانية

نائب رئيس اللجنة التعليمية النيابية يلتقي رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ الفرنسي

نائب رئيس اللجنة التعليمية النيابية يلتقي رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ الفرنسي

موضوعات مرتبط