زلزال بقوه 5.4 يضرب محافظة كرمان

ووقع الزلزال في الساعة ال18 و16 دقيقة من مساء اليوم في مدينة كهنوج.

ولم ترد بعد تفاصيل عن حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء الزلزال

انتهي**2018 ** 1837

