زلزال بقوه 5.4 يضرب محافظة كرمان

كرمان/7آذار/مارس- ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات علي مقياس ريختر مساء اليوم الاربعاء مدينة كهنوج بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران .
ووقع الزلزال في الساعة ال18 و16 دقيقة من مساء اليوم في مدينة كهنوج.ولم ترد بعد تفاصيل عن حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء الزلزالانتهي**2018 ** 1837
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